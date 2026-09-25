FURIOSA® představuje kolekci se Sharlotou. Inspirací jsou americká 50. léta

Česká značka FURIOSA® představuje novou kolekci vytvořenou ve spolupráci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou. Součástí projektu jsou šperky a niche parfém CANDY AS F®CK.
Kolekce FURIOSA® X SHARLOTA vychází z americké popkultury 50. let a jejího typického vizuálního stylu. Pracuje s pastelovými barvami, srdci, perlami a motivy cukrovinek, které doplňují prvky inspirované tetováním a kůží. Koncept označovaný jako Candyland odkazuje na prostředí amerických dinerů, jukeboxů, milkshaků a autokin. Retro estetiku ale značka kombinuje se současnějším pojetím a kontrastem mezi sladkými a výraznějšími motivy.
Retro inspirace se promítla do šperků
Vizuální stránka kolekce stojí především na barevnosti a kombinaci různých materiálů a motivů. Barevný enamel pracuje se čtyřmi odstíny, které značka pojmenovala BUBBLEGUM, CHERRY BOMB, MILKSHAKE a SODA POP. Vedle něj se ve špercích objevují zirkony, srdce a pravé říční perly. Jednotlivé prvky mají odkazovat k estetice 50. let, zároveň se ale jejich kombinace odklání od tradiční představy uhlazeného retro stylu.
Právě kontrast je podle značky hlavním principem celé spolupráce. Sladké motivy, jako jsou cukrovinky, růžová nebo perly, se proto potkávají s odkazy na tetování, kůži a noční atmosféru. Výsledný koncept má podle tvůrců pracovat s představou, že různé podoby ženskosti mohou existovat vedle sebe, nikoli pouze jako protiklady. „FURIOSA® nikdy nebyla o jedné představě toho, jaká má žena být. Právě naopak. Baví nás kontrasty a svoboda být pokaždé trochu jiná — romantická, provokativní, něžná, nespoutaná nebo všechno dohromady,“ říká Veronika Tázlerová, CMO značky.
Sharlota dostala prostor pro vlastní pojetí
Spolupráce přitom není postavena pouze na využití jména známé osobnosti. Sharlota se podle značky podílela také na kreativní podobě projektu a při tvorbě dostala prostor pro vlastní představu o tom, jak by měla kolekce vypadat. Sama ji spojuje především s nostalgií, vzpomínkami na dětství a představou věcí, které mají přinášet radost a lehkost. „Mít vlastní parfém nebo kolekci šperků bylo vždycky mým velkým snem. O to větší radost mám, že jsem se mohla propojit právě s FURIOSA® a společně vytvořit kolekci CANDY AS F®CK, která podle mě dokonale vystihuje moji osobnost,“ uvedla Sharlota.
Její představa se promítla také do podoby projektu a způsobu, jakým jsou jednotlivé prvky kolekce propojeny. Vedle šperků proto vznikla také vůně, která stejný koncept převádí z vizuální podoby do práce s ingrediencemi a vonnými akordy.
Parfém kombinuje sladké a dřevité tóny
Niche parfém CANDY AS F®CK vytvořil pro značku parfumér Václav Lebeda. Kompozice vychází z gourmand tónů cukrové vaty, marshmallow a vanilky, které doplňují tattoo akord, veganská kůže, pryskyřice a dřevité tóny. Vůně tak stejně jako šperky propojuje sladší prvky s méně tradičními ingrediencemi. Podle Sharloty je právě tato kombinace jedním z hlavních důvodů, proč jí výsledná vůně připadá osobitá. „Vůně je rafinovaná, hravá a postavená na nečekaných kombinacích ingrediencí, se kterými se běžně nesetkáváme,“ uvedla.
Kolekce tak spojuje šperky a parfém prostřednictvím jednoho kreativního konceptu, který vychází z americké retro estetiky a současně ji interpretuje prostřednictvím spolupráce s konkrétní osobností. Pro značku jde zároveň o další propojení šperků s kategorií niche parfémů, které má ve svém portfoliu vedle slunečních brýlí.