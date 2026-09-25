Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

FURIOSA® představuje kolekci se Sharlotou. Inspirací jsou americká 50. léta

Česká značka FURIOSA® představuje novou kolekci vytvořenou ve spolupráci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou. Součástí projektu jsou šperky a niche parfém CANDY AS F®CK.

Kolekce FURIOSA® X SHARLOTA vychází z americké popkultury 50. let a jejího typického vizuálního stylu. Pracuje s pastelovými barvami, srdci, perlami a motivy cukrovinek, které doplňují prvky inspirované tetováním a kůží. Koncept označovaný jako Candyland odkazuje na prostředí amerických dinerů, jukeboxů, milkshaků a autokin. Retro estetiku ale značka kombinuje se současnějším pojetím a kontrastem mezi sladkými a výraznějšími motivy.

Retro inspirace se promítla do šperků

Vizuální stránka kolekce stojí především na barevnosti a kombinaci různých materiálů a motivů. Barevný enamel pracuje se čtyřmi odstíny, které značka pojmenovala BUBBLEGUM, CHERRY BOMB, MILKSHAKE a SODA POP. Vedle něj se ve špercích objevují zirkony, srdce a pravé říční perly. Jednotlivé prvky mají odkazovat k estetice 50. let, zároveň se ale jejich kombinace odklání od tradiční představy uhlazeného retro stylu.

Právě kontrast je podle značky hlavním principem celé spolupráce. Sladké motivy, jako jsou cukrovinky, růžová nebo perly, se proto potkávají s odkazy na tetování, kůži a noční atmosféru. Výsledný koncept má podle tvůrců pracovat s představou, že různé podoby ženskosti mohou existovat vedle sebe, nikoli pouze jako protiklady. „FURIOSA® nikdy nebyla o jedné představě toho, jaká má žena být. Právě naopak. Baví nás kontrasty a svoboda být pokaždé trochu jiná — romantická, provokativní, něžná, nespoutaná nebo všechno dohromady,“ říká Veronika Tázlerová, CMO značky.

Sharlota dostala prostor pro vlastní pojetí

Spolupráce přitom není postavena pouze na využití jména známé osobnosti. Sharlota se podle značky podílela také na kreativní podobě projektu a při tvorbě dostala prostor pro vlastní představu o tom, jak by měla kolekce vypadat. Sama ji spojuje především s nostalgií, vzpomínkami na dětství a představou věcí, které mají přinášet radost a lehkost. „Mít vlastní parfém nebo kolekci šperků bylo vždycky mým velkým snem. O to větší radost mám, že jsem se mohla propojit právě s FURIOSA® a společně vytvořit kolekci CANDY AS F®CK, která podle mě dokonale vystihuje moji osobnost,“ uvedla Sharlota.

Její představa se promítla také do podoby projektu a způsobu, jakým jsou jednotlivé prvky kolekce propojeny. Vedle šperků proto vznikla také vůně, která stejný koncept převádí z vizuální podoby do práce s ingrediencemi a vonnými akordy.

Parfém kombinuje sladké a dřevité tóny

Niche parfém CANDY AS F®CK vytvořil pro značku parfumér Václav Lebeda. Kompozice vychází z gourmand tónů cukrové vaty, marshmallow a vanilky, které doplňují tattoo akord, veganská kůže, pryskyřice a dřevité tóny. Vůně tak stejně jako šperky propojuje sladší prvky s méně tradičními ingrediencemi. Podle Sharloty je právě tato kombinace jedním z hlavních důvodů, proč jí výsledná vůně připadá osobitá. „Vůně je rafinovaná, hravá a postavená na nečekaných kombinacích ingrediencí, se kterými se běžně nesetkáváme,“ uvedla.

Kolekce tak spojuje šperky a parfém prostřednictvím jednoho kreativního konceptu, který vychází z americké retro estetiky a současně ji interpretuje prostřednictvím spolupráce s konkrétní osobností. Pro značku jde zároveň o další propojení šperků s kategorií niche parfémů, které má ve svém portfoliu vedle slunečních brýlí.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ