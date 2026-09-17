Češka bude u vstupu realitní kanceláře z Netflixu na Blízký východ

Česká realitní makléřka Natalie Burešová se podílí na vstupu americké realitní kanceláře The Oppenheim Group na trh Blízkého východu. Značka známá především díky netflixovým seriálům Selling Sunset a Selling the OC otevře v prosinci svou první kancelář v Dubaji. Expanzí chce podle vedení využít rostoucí význam města jako centra mezinárodního kapitálu a luxusního rezidenčního trhu.
Pro marketing a komunikaci značky je zajímavé především spojení realitního byznysu s televizní produkcí. The Oppenheim Group se díky Netflixu dostala k publiku daleko za hranicemi svého původního trhu. Reality show sledují práci makléřů při prodeji luxusních nemovitostí v Los Angeles a Orange County a vytvořily kolem společnosti mezinárodně známou značku. Nyní má být tato známost využita při vstupu na nový regionální trh.
Od televize k mezinárodní expanzi
Dubaj představuje pro společnost první skutečně nový geografický trh mimo dosavadní působení v USA a Mexiku. Podle vedení firmy je důvodem především koncentrace mezinárodních investorů, rozvoj luxusního rezidenčního segmentu a rostoucí počet zahraničních klientů. Pobočka má kromě Dubaje obsluhovat také Abú Dhabí.
Expanze přichází v době, kdy dubajský realitní trh po několika letech výrazného růstu prochází další fází vývoje. Pro značku tak nejde pouze o otevření nové kanceláře, ale také o vstup do prostředí, kde působí řada zavedených lokálních i mezinárodních hráčů. The Oppenheim Group chce podle svého oznámení stavět na kombinaci mezinárodní značky a znalosti místního trhu.
Na strategii vstupu se podílí také evropský investor, který podle společnosti prostřednictvím své family office financuje expanzi. Pro investora jde o první investici v regionu. Výši investice společnost nezveřejnila, Arabian Business ji popsal jako mnohamilionovou.
Česká stopa v novém projektu
Součástí týmu, který připravuje vstup značky na nový trh, je Natalie Burešová. V dubajské pobočce působí jako Senior Advisor a pracuje s investory, mezinárodní klientelou a family offices. „Pracovat a budovat realitní kancelář, kterou zná celý svět, je pro mě velká čest a zároveň i odpovědnost. Ještě zajímavější ale je, že jsme u jejího prvního skutečně mezinárodního kroku a budujeme něco od úplného začátku,“ uvedla Burešová.
Případ The Oppenheim Group ukazuje také na způsob, jakým může mediálně známá značka rozšiřovat svůj dosah do dalších zemí. Zatímco televizní obsah pomohl vybudovat globální povědomí, samotný vstup na dubajský trh bude stát na lokálním týmu, vztazích s investory a znalosti tamního realitního prostředí. Pro společnost půjde o první ověření tohoto modelu mimo dosavadní působiště.