BAUHAUS pokračuje v kampani Nešikovný manžel s Vojtou Kotkem

Vojta Kotek se vrací jako nešikovný manžel v nové kampani hobbymarketu BAUHAUS. Tentokrát se v prodejně vydává hledat šunty a křápy, zatímco jeho filmová partnerka v podání Elišky Jansové a prodavač Zdeněk Charvát sledují další z jeho nedorozumění. Nový díl série „Nešikovný manžel“ staví na slovní záměně špuntů a šuntů a doprovází ho slogan „Špunty? Máme! Šunty? Nevedeme.“
Na dvojici Vojty Kotka a Elišky Jansové navazuje i tentokrát Zdeněk Charvát v roli prodavače. Základ nové kampaně tvoří slovní záměna, která se propisuje celou komunikací. Zatímco manžel hledá nekvalitní zboží, na prodejně mu vysvětlují, že takový sortiment nevedou. Nový spot tak pokračuje v komediálním formátu, na kterém je série postavena.
Kampaň přitom není jen dalším televizním pokračováním série. BAUHAUS ji nasazuje napříč několika kanály a počítá s ní během září a října. Televizní část doplní kratší formáty a sponzorské vzkazy na Nově, České televizi, Oneplay a Canal+ Sport. V online prostředí se objeví zkrácená verze hlavního spotu, audioreklamy a interaktivní formát.
Z televize do ulic i rádia
Kreativa se zároveň dostává mimo obrazovky. Vizuály z kampaně se objeví v rámci OOH komunikace napříč Českou republikou a také na prodejnách BAUHAUS. Pro rozhlas vznikla samostatná verze spotu, která využívá známý zvukový prvek značky. Akustický branding vychází z písně Our House od britské skupiny Madness a v komunikaci společnosti se objevuje už několik sezon.
Za novým spotem stojí stejný tvůrčí tým jako u předchozích dílů série. Kreativu připravili Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej Gang, režie se opět ujal Vojta Kotek. Produkci zajistila Stink Films a fotografickou část kampaně nafotil Jan Kolman.