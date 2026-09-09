Albert nabízí zdravé jídlo bez prémiové cenovky. Novou kampaň připravila VCCP

Albert vstupuje do nové etapy komunikace lepšího stravování, ve které propojuje širokou nabídku zdravých potravin s důrazem na rodinný rozpočet. Kampaň připravená agenturou VCCP staví na zvídavých otázkách z každodenního života a ukazuje, že zdravější volby nemusejí být výsadou ani nákladnou položkou.
Albert spouští novou kampaň, ve které dále rozvíjí své motto „Stojí za to jíst lépe“ a zaměřuje se na cenovou dostupnost zdravého jídla. Komunikace pracuje s širokou nabídkou zdravých potravin za dostupné ceny, a zpochybňuje tak zažitou představu, že zdravé stravování musí být dražší. Nová komunikace ukazuje zdravé jídlo jako přirozenou součást běžného nákupu, nikoli jako prémiovou volbu dostupnou jen některým zákazníkům.
Přes 100 produktů se slevou
„Již dlouhodobě nabízíme vedle běžných akčních letáků také speciální akční katalogy zaměřené na produkty pro zdravý životní styl a výživové potřeby, například proteinové, bezlepkové a bezlaktózové produkty nebo výrobky bohaté na vlákninu. Například náš zářijový akční katalog obsahuje přes 100 produktů se slevami minimálně 30 %. Navíc mohou zákazníci každý měsíc aktivovat slevu 15 % v aplikaci Můj Albert na sortiment produktů Nature´s Promise a Bio,“ říká Magdaléna Nováková, Brand Communications Director ve společnosti Albert.
Kreativní koncept navazuje na formát otázek o jídle, na které Albert ve své komunikaci odpovídá, a tentokrát vychází z každodenní zkušenosti zákazníků. Velká část akčních nabídek totiž obvykle zvýhodňuje především běžné, nikoli zdravější produkty. Albert však zdravé jídlo za normální cenu představuje jako věc zdravého rozumu.
„Zdánlivě naivní otázky často odhalí věci, které úplně nedávají smysl. A právě proto je důležité si je pokládat. Chtěli jsme jednoduše a bez poučování ukázat, že v Albertu je zdravé jídlo běžnou a dostupnou součástí každodenního nákupu,“ říká Luboš Jahoda, Managing Partner ve VCCP.
Kampaň je od 1. září nasazena napříč komunikačními kanály. Vedle hlavního spotu ji doplňuje spot věnovaný katalogu zdravých potravin za příznivé ceny. Spoty režírovala Jasmína Blaževič, produkci zajistila společnost Bistro Films. Mediální plánování má na starosti agentura Carat.
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