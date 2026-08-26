Za obyčejným NIC se skrývá všechno. Pepco spouští kampaň Zpět do školy

Pepco spustilo nejnovější část své kampaně Zpět do školy, která vychází ze situace důvěrně známé téměř každému rodiči. Na otázku „Co se dnes stalo ve škole?“ totiž často přichází jednoslovná odpověď: „Nic.“ Značka ukazuje, že za tímto jediným slovem se ve skutečnosti skrývá celý svět dětských zážitků, emocí a každodenních výzev. Zároveň rodičům připomíná, že na všechno, co školní dny přinášejí, se mohou připravit jednoduše, na jednom místě a za dostupné ceny.
„Co se dnes ve škole stalo? – Nic.“ Téměř každý rodič zná tento krátký dialog. Jediné slovo dítěte ale málokdy odráží, kolik se toho během dne stráveného mimo domov stalo. Za zdánlivě obyčejným „nic“ se mohou skrývat nová přátelství, vítězný zápas, vyřešení obtížného problému nebo prostě okamžik, kdy dítě objeví něco nového o světě nebo o sobě samém.
Kreativní myšlenka „Od ničeho ke všemu“ odhaluje co všechno se může skrývat za dětským „nic“, a propojuje tuto jednoduchou rodičovskou zkušenost s praktickou rolí Pepca v každodenním životě mnoha rodin. Značka pomáhá rodičům připravit děti nejen na první den školy, ale na každou část každodenního školního života – vyučování a přestávky, sportovní aktivity, oběd i čas po škole a rozvíjení jejich zájmů.
„Kampaň Návrat do školy ukazuje, jak dokážeme propojit značku Pepco, naši produktovou nabídku, výhodné ceny, digitální platformy a prodejny kolem jednoho důležitého okamžiku v životě mnoha rodin. Díky tomu můžeme zákazníkům přinést jednodušší, relevantnější a konzistentnější zážitek,“ říká Sabine Zantis Möller, marketingová ředitelka společnosti Pepco.
Jeden příběh napříč všemi kanály
„Od ničeho ke všemu“ slouží jako hlavní kreativní nápad, který spojuje klíčové prvky kampaně napříč všemi trhy Pepco. Stejný rozpoznatelný příběh se odehrává v oblasti videoobsahu, sociálních médií, partnerství s tvůrci, webových stránkách, aplikacích, aktivacích v obchodech a televizi na jedenácti trzích.
Důležitou součástí kampaně jsou reklamní spoty, které kombinují scény z každodenního školního života s ukázkami oblečení, dalších produktů a cen. Vztahy mezi dětmi a jejich rodiči, stejně jako mezi spolužáky ve školním prostředí, se dostávají do popředí, což umožňuje, aby emocionální příběhy přirozeně vedly k produktové nabídce Pepco.
Každý kanál však plní jiný účel. Videoobsah a široký mediální dosah jsou jádrem kampaně a zvyšují povědomí. Sociální média a partnerství s tvůrci ji přinášejí do každodenního života rodin. Ukazují rodiče a děti při přípravě školních potřeb, výběru oblečení a sdílejí dalších dobře známých momentech spojených s návratem do školy.
Jedna společná myšlenka, lokálně relevantní realizace
Kreativní myšlenka „Od ničeho ke všemu“ buduje konzistenci značky napříč všemi trhy a zároveň ponechává prostor pro lokální adaptaci obsahu. To umožňuje oživit jednu společnou myšlenku různými způsoby, aniž by se ztratil její ústřední význam.
Kampaň také představuje další krok v širší marketingové transformaci Pepco – odklon od samostatných aktivací produktů a kanálů k propojeným zákaznickým zážitkům založeným na důležitých momentech rodinného života. Komunikace se značkou, nabídka produktů, dostupné ceny, digitální kanály, věrnostní řešení a prodejny tvoří jedno propojené řešení, které pomáhá rodinám připravit se na nový školní rok.