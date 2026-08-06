UNIQA spustila letní kampaň. Sází na rekreační sporty

Česko-slovenský finanční dům UNIQA odstartoval letní marketingovou kampaň zaměřenou na cestovní pojištění pro rodiny i jednotlivce. Hlavním sdělením kampaně je, že většina běžných rekreačních sportů je součástí základního cestovního pojištění, bez nutnosti sjednávat si další. Komunikace běží během hlavní letní sezóny v televizi i digitálních médiích od začátku července až do konce srpna.
Aktivní dovolená se stala běžnou součástí rodinných prázdnin. Vedle pobytu u moře lidé stále častěji vyrážejí na horské túry, cyklovýlety, paddleboard, šnorchlování nebo další rekreační sporty. UNIQA proto v kampani ukazuje, že na většinu těchto aktivit myslí již v základním rozsahu cestovního pojištění. Do rekreačních sportů patří také krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, které si pojištěný koupí přímo na pláži od místního poskytovatele služeb, například jízda na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyžování nebo potápění s instruktorem.
„Rodinná dovolená má být především o společných zážitcích, ne o starostech. Proto jsme naši letní kampaň postavili na jednoduchém sdělení – většina rekreačních sportů je u nás pojištěná už v základu. Zároveň chceme rodinám cestování usnadnit i cenově, a proto nabízíme až 50% rodinnou slevu na cestovní pojištění. Díky tomu mohou rodiče chránit celou rodinu výhodněji a bez zbytečných kompromisů,“ říká Jakub Drobec, ředitel pro brand, marketing a komunikaci UNIQA.
Přehled sportů na jednom místě
Součástí kampaně je dedikovaná webová stránka, která návštěvníkům přehledně ukazuje, jaké sporty jsou součástí základního cestovního pojištění. Zároveň obsahuje seznam aktivit, které lze připojistit jako nebezpečné sporty, i výčet sportů, které v rámci běžného cestovního pojištění pojistit nejde. Cílem je usnadnit rodinám i jednotlivcům orientaci ještě před odjezdem na dovolenou a pomoci jim jednoduše zjistit, jaké krytí odpovídá jejich plánovaným aktivitám.
„Před cestou do zahraničí si lidé často kladou otázku, jestli mají pojištěný právě ten sport, který chtějí vyzkoušet. Proto jsme připravili přehlednou stránku, kde během několika vteřin zjistí, zda je jejich aktivita součástí základního pojištění, vyžaduje připojištění nebo ji pojistit nelze. Chceme, aby rodiny odjížděly na dovolenou s jistotou, že si mohou společné chvíle užít bez zbytečných obav,“ doplňuje Drobec.
Kampaň navazuje na dlouhodobý komunikační koncept skupiny UNIQA postavený na myšlence „Když se o starosti podělíme, život je jednodušší.“ Produktová část komunikace pracuje s akčním sdělením „Cestovní pojištění UNIQA? Nejlépe teď.“ a zdůrazňuje dostupnou ochranu pro celou rodinu během letních dovolených.
Vizitka kampaně:
- Zadavatel: UNIQA
- Autor koncernové kampaně: Schatz&Stöber
- Kreativní adaptace pro CZ a SK: Mannschaft
- Digitální agentura pro CZ a SK: Havas
- Mediální nákup: Mindshare, Havas