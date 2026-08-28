UNIQA láká řidiče na jednoduchost. Nová kampaň staví na bezlimitních sklech a neomezeném odtahu

UNIQA přichází s novou kampaní na pojištění automobilů. V komunikaci sází především na jednoduchost, praktickou pomoc v krizových situacích a rodinný kontext. Mezi hlavní benefity patří bezlimitní pojištění skel a neomezený odtah vozidla po nehodě či živelní události v Česku a na Slovensku.
Televizní část kampaně odstartovala v Česku 24. srpna. Nová komunikace navazuje na dlouhodobý koncept značky „Lepší život společně“ a podle UNIQA má posílit povědomí o jejím autopojištění mezi řidiči, kteří hledají spolehlivou ochranu svého vozu.
Nejde jen o auto, ale o fungování celé rodiny
UNIQA v nové kampani staví auto do širšího kontextu každodenního života. Ve videospotech proto vystupují členové jedné rodiny. Automobil zde není pouze pojištěným majetkem, ale prostředkem, na kterém může být chod domácnosti do značné míry závislý.
„Auto je pro řadu rodin důležitou součástí každodenního života. Vozíme děti do školky, cestujeme za prací, na výlety i dovolené a chceme mít jistotu, že když se něco stane, máme se na koho obrátit,“ říká Jakub Drobec, ředitel pro brand, marketing a komunikaci UNIQA.
Právě konkrétní pomoc v případě problému má být jedním z hlavních motivů kampaně. UNIQA zdůrazňuje zejména neomezený odtah vozidla v České republice a na Slovensku po nehodě nebo živelní události. Druhým výrazným produktem, který kampaň staví do popředí, je bezlimitní pojištění skel.
Devět z deseti klientů je spokojeno s vyřízením škody
Vedle produktových benefitů pracuje UNIQA také s vlastními daty o zákaznické zkušenosti. Podle pojišťovny je s vyřízením pojistné události spokojeno devět z deseti jejích klientů. Mezi nejčastěji zmiňované důvody spokojenosti patří rychlost vyřízení, lidský přístup a jednoduchost celého procesu.
„U pojištění auta se jeho skutečná hodnota ukáže především ve chvíli, kdy nastane problém. Proto chceme komunikovat benefity, které jsou pro řidiče snadno pochopitelné a prakticky využitelné,“ komentuje Drobec.
Podle něj je přitom stejně důležitá samotná zkušenost klienta při řešení škody. Výsledek devět z deseti spokojených klientů proto UNIQA vnímá nejen jako argument v komunikaci, ale také jako závazek do budoucna.
Televize, Connected TV i digitál
Kampaň využívá kombinaci tradičních a digitálních médií. Výraznou roli hraje televize a Connected TV, které doplňují digitální kampaně.
Online komunikace poběží na platformách Meta, YouTube a Seznam. Součástí kampaně je také obsahová podpora na sociálních sítích UNIQA. Televizní část pracuje jak s image, tak produktovými spoty.
Cílem intenzivnější mediální komunikace je zvýšit viditelnost značky v období, kdy se podle UNIQA dostává do popředí téma bezpečnosti a spolehlivé ochrany řidičů na silnicích.
„Kombinujeme masový zásah televize s přesným cílením digitálních médií. Napříč všemi kanály přitom držíme jedno jednoduché poselství – UNIQA je partner, na kterého se mohou řidiči a jejich rodiny spolehnout,“ dodává Drobec.
Hlavní myšlenku kampaně shrnuje produktové sdělení „Pojištění auta od UNIQA? Nejlépe teď. Lepší život společně.“
Kdo za kampaní stojí
Na koncernové kampani se podílela agentura Schatz&Stöber, kreativní adaptaci pro český a slovenský trh připravila Mannschaft. Digitální komunikaci pro oba trhy zajišťuje Havas. Mediální nákup mají na starosti Mindshare a Havas.
Kampaň tak kombinuje klasické budování značky s konkrétními produktovými argumenty. UNIQA se místo obecných slibů zaměřuje na situace, které řidiči skutečně řeší – od prasklého skla až po odtah po nehodě – a zasazuje je do příběhu fungování celé rodiny.