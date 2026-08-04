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Oreo spojuje síly s K-popovou skupinou BTS. Společně představují limitovanou edici sušenek

Značka Oreo představuje ve spolupráci s jihokorejskou K-popovou skupinou BTS limitovanou edici sušenek. Novinka s fialovou náplní inspirovanou tradiční palačinkou hotteok přináší také embosované motivy navržené členy kapely. Součástí kampaně je i aktivace, která fanoušky vyzývá ke sdílení osobních vzkazů a nabízí možnost vyhrát ceny.

Limitovaná edice je speciální svou fialovou barvou, která odkazuje na BTS používanou větu „I purple you“. Ta mezi členy skupiny a jejich fanoušky symbolizuje důvěru, blízkost a vzájemné pouto. Sušenky mají zároveň několik různých designů embosovaného povrchu. Navrhly je přímo členové skupiny BTS a jsou na nich jména členů kapely, ale i speciální vzkaz pro fanoušky, který lze vytvořit spojením tří sušenek Oreo.

Chuťově se limitovaná edice inspirovala hotteokem, palačinkami s hnědým cukrem, které jsou jednou z nejoblíbenějších pochoutek korejské pouliční gastronomie. Limitovaná edice sušenek Oreo & BTS je v Česku v prodeji od konce července a koupit ji lze pouze do vyprodání zásob.

Kampaň bude probíhat na více než 80 trzích po celém světě. Oreo v ní navazuje na tradici, kdy si členové BTS a jejich fanoušci vyměňují osobní dopisy. U příležitosti uvedení limitované edice Oreo & BTS proto značka vyzývá fanoušky, aby společně vytvořili největší vzkaz pro BTS na světě. Zapojit se mohou i čeští fanoušci. Od 3. srpna do 31. října 2026 mohou prostřednictvím poslat skupině svůj vzkaz a soutěžit o cestovní voucher v hodnotě 100 tisíc korun nebo o sběratelské balíčky s BTS merchem.

„Nadšení kolem naší vlastní sušenky Oreo nás opravdu potěšilo a moc nás baví sledovat kreativitu vloženou do vzkazů, které dostáváme,“ uvedli členové skupiny. „Jsme hrdí na to, co se nám společně s týmem OREO podařilo vytvořit, a těší nás, že si naši fanoušci na tolika trzích světa budou moci konečně vychutnat sušenku, na které jsme společně usilovně pracovali,“ dodávají.

„Naším cílem je přinášet spotřebitelům nejen nové chutě, ale také nečekané zážitky, které propojují svět oblíbených značek s kulturou a trendy. Limitovaná edice OREO & BTS je skvělým příkladem toho, jak můžeme fanouškům nabídnout něco navíc a oslovit je způsobem, který je jim blízký,“ říká Lucie Červinková, Brand Manažerka značky OREO v Česku a na Slovensku.

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