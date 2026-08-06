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Hra s češtinou i národní hrdost. Za novou vizuální identitou fotbalové Fortuna LYGY žen stojí X Production

Ženská nejvyšší fotbalová soutěž vstupuje do nové éry s osobitým vizuálním stylem, jehož autorem je kreativní agentura X Production. Nová vizuální identita sází na odvahu, sebevědomí a neotřelou jazykovou hříčku – nahrazení měkkého „I“ tvrdým „Y“ v názvu Fortuna LYGA, které vychází ze základních pravidel české gramatiky.

Tvrdé Ypsilon se stává nejen grafickým, ale i myšlenkovým symbolem celého ženského fotbalu. Vychází z pravidla, kdy se přísudky vyjadřující ženské činy píšou s koncovkou ypsilon – muži v utkání uspěli, ženy uspěly.

„Chtěla jsem na první pohled odlišit ženskou ligu od mužské a napadlo mě na to jít právě skrz češtinu. I když tvrdé Y ve slově LYGA působí na první pohled jako chyba, má pevný základ v našem jazyce. Logo má působit sebevědomě a lehce provokovat,“ vysvětluje Petra, autorka hlavního myšlenkového konceptu, z agentury X Production.

Ačkoliv netradiční zápis vyvolává na první pohled zvědavost a otázky, po krátkém vysvětlení sklízí pozitivní ohlasy. Tým X Production tím docílil identity, která okamžitě upoutá pozornost a nutí k zamyšlení.

Výrazné Ypsilon se prolíná naprosto všemi prvky komunikace ženské fotbalové ligy. Fanoušci se s ním setkají v:

  • Logotypu a sloganech v online i tištěných médiích
  • Designu mistrovského poháru a medailí
  • Kompletní vizuální prezentaci soutěže na stadionech i ve vysílání.

Nová identita vznikala jako týmová práce X Production – od prvotního nápadu a návrhu loga až po ucelený koncept v podobě komplexního vizuálního systému.

„Fotbal častěji akcentuje mužskou soutěž. Ženský fotbal si ale zaslouží vlastní silnou a sebevědomou identitu, která se nemusí vůči nikomu vymezovat, ale funguje skvěle sama o sobě a přináší do komunikace i dávku národní hrdosti,“ dodávají tvůrci z X Production.

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