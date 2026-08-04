Brněnské komunikace startují dlouhodobou kampaň proti agresi a dávají nahlédnout do zákulisí své práce

Společnost Brněnské komunikace (BKOM) spustila začátkem srpna kampaň „Za lepší komunikaci“. Jejím cílem je omezit slovní i fyzické útoky na zaměstnance v terénu a zároveň ukázat, jak to v brněnských ulicích funguje v praxi. Kampaň potrvá minimálně 14 měsíců a vsadí na kombinaci humorné nadsázky a věcného vysvětlování.
Pracovníci údržby, řidiči odtahových vozů, provozní pracovníci i koordinátor uzavírek čelí při práci v ulicích čím dál větší nervozitě, vulgárním nadávkám a v krajních případech i otevřené agresi ze strany řidičů a chodců. Společnost BKOM se proto rozhodla situaci řešit a napětí ve veřejném prostoru zklidnit.
Zaměstnanci Brněnských komunikací se celoročně starají o stovky kilometrů silnic a chodníků, 163 semaforů a dohlížejí na provoz tunelů, křižovatek a parkovacích ploch. Ročně řeší až 4 000 žádostí o výkopové práce.
„Naši lidé pracují za plného provozu, mnohdy v noci, v dešti nebo v extrémních podmínkách, aby bylo Brno průjezdné a bezpečné. V ulicích jsou ale první na ráně, takže si na nich řidiči často vylévají zlost kvůli kolonám a uzavírkám, které naši zaměstnanci nezpůsobili. Cílem kampaně je uklidnit emoce a připomenout, že v těch žlutých vestách a za volantem našich aut sedí lidé, kteří dělají svou práci,“ říká generální ředitel společnosti Brněnské komunikace, a.s., Luděk Borový.
Od guerilly k vyvracení mýtů
Kampaň na sebe poprvé upozornila v uplynulých dnech takzvanou guerilla fází – v brněnských ulicích se objevily makety herce Michala Isteníka s nedopovězeným nápisem „Co sakra dělá…“. Od 3. srpna se kampaň posune do další části. Kombinací humoru a situací z běžného provozu chce společnost uvolnit napětí a zároveň nabídnout jasná fakta.
Hlavní tváří kampaně je Michal Isteník, BKOM však spolupracoval i s hercem Jakubem Uličníkem, a především s brněnskou marketingovou agenturou Narrative Media, s.r.o.
V rámci kampaně byl spuštěn také nový web zalepsikomunikaci.cz, kde se lidé mohou dočíst více o jednotlivých pozicích v Brněnských komunikacích a proč by se bez nich Brno neobešlo.
Během minimálně 14 měsíců se kampaň zaměří na situace, které v dopravě a fungování celého města budí největší emoce. Postupně rozebere, jak se plánují uzavírky a proč mají své technologické lhůty, jaké jsou důvody pro odtahy nebo jak reálně funguje zimní údržba silnic.
„Při hledání hlavní myšlenky jsme vycházeli z jednoduchého paradoxu. Brněnské komunikace každý den zlepšují dopravu a komunikace ve městě, přesto samy často čelí té nejhorší komunikaci ze strany Brňanů. Právě v tomto kontrastu jsme našli hlavní ideu kampaně,“ vysvětluje koncept kampaně Leni Šremerová z agentury Narrative Media. „S nadsázkou proto ukazujeme, co všechno Brněnské komunikace pro město dělají, a zároveň připomínáme, že stejně jako záleží na kvalitě komunikací, záleží i na kvalitě komunikace mezi lidmi. Kampaň tak vybízí Brňany, aby s pracovníky BKOM komunikovali s větším respektem a slušností,“ doplňuje.
S kampaní se Brňané i návštěvníci města setkají napříč celým Brnem. Objeví se ve veřejném prostoru a později na reklamních plochách, na zastávkách městské hromadné dopravy a na dalších frekventovaných místech. Objevovat se bude také na internetu a sociálních sítích.