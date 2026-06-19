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Projekt Nova pomáhá představuje novou vizuální identitu

TV Nova představuje novou vizuální identitu své charitativní a dobročinné iniciativy Nova pomáhá. Ta sjednocuje komunikaci do jednoho vizuálního systému, který do grafického světa TV Nova přináší dětské prvky a hravost. Součástí nového vizuálního stylu je autorské skriptové písmo, ilustrativní systém ikon a nová barevnost.

Nová vizuální identita propojuje různorodé oblasti pomoci do jednoho funkčního systému, který se odráží od grafického stylu TV Nova. Umožňuje jejich konzistentní prezentaci napříč komunikačními kanály, od kampaní přes digitální prostředí až po merchandising.

Součástí identity je autorské skriptové písmo navržené speciálně pro Nova pomáhá, které přináší lehkost dětské ruky jak do textu, tak i do typické spirály. „Chtěli jsme, aby značka byla cítit lidsky. Proto celá identita stojí na dětském rukopisu, na gestech, která nejsou dokonalá, ale opravdová. Pomoc je především o emoci, a přesto potřebuje pevný systém, který tu emoci unese a udrží napříč všemi formáty. To napětí mezi hravostí a řádem pro nás bylo to nejdůležitější,“ vysvětluje Zdeněk Šemro, kreativní ředitel studia Boldie Collective. Vizuální systém doplňuje komunikaci značky a slouží ke zvýraznění klíčových sdělení. Důraz byl kladen na čitelnost a flexibilní využití.

„Nova pomáhá propojuje různé oblasti aktivit, které spojuje jeden cíl – pomáhat tam, kde je to potřeba. Hlavní zaměření naší pomoci patří dětem, a právě to jsem chtěli v grafickém stylu jednoznačně znázornit. Stejně jako jasnou návaznost na grafický styl TV Nova,” říká Anna Ševerová, CSR manažerka TV Nova.

Nový styl pracuje také s ilustrativním systémem ikon, který reprezentuje jednotlivé oblasti pomoci: zdraví, duševní zdraví, vzdělávání a rozvoj, podporu sociálně slabých rodin a dobrovolnictví. Ikony lze používat samostatně i v kombinacích, které vytvářejí vizuální motivy odlišující jednotlivá témata.

Nový vizuální styl iniciativy Nova pomáhá rozšiřuje paletu korporátních barev o azurovou, banánovou a malinovou. Jejich kombinace vytváří hravý a pozitivní vizuální systém umožňující flexibilní práci s různými tématy Nova pomáhá.

„Při tvorbě identity jsme hledali vizuální jazyk, který bude autentický, energický a zároveň dostatečně flexibilní pro širokou škálu výstupů. Písmo, ilustrace i barevnost společně vytvářejí systém, který značce Nova pomáhá dává jasný charakter a umožňuje konzistentní komunikaci napříč formáty,“ doplňuje Kateřina Karlinová, Head of TV Brand & Marketing Strategy Skupiny Nova.

Nová vizuální identita vznikla ve spolupráci interního týmu marketingu a kreativy TV Nova a studia Boldie Collective. Postupně se promítne do kampaní, outdoorové komunikace, sociálních sítí i merchandisingu.  

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