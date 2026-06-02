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Pattex mění po 80 letech obal a spouští k tomu kampaň

Značka Pattex přichází s kampaní „Nová generace kartuší“, která představuje největší inovaci obalu za posledních osm dekád. Startuje od června na internetu i sociálních sítích a doprovázet ji bude roadshow, prezentace v prodejnách a setkání se zákazníky. Nové balení snižuje množství použitého plastu o polovinu a zároveň zrychluje aplikaci tím, že pro otevření není potřeba používat nůž.

Součástí propagačních akcí budou videa, bannery, brandingové materiály a příspěvky na sociálních sítích. Kampaň poběží v Česku napříč online i offline kanály. Třicetivteřinové spoty představují novou generaci kartuší z recyklovatelného kartonu. Zároveň ukazují, jak po použití snadno balení rozebrat a vytřídit.

Pattex na kampani spolupracuje s influencery a videoblogery, kteří se zaměřují na stavby, rekonstrukce a projekty DIY („udělej si sám“). Na sociálních sítích poběží také spotřebitelská soutěž.

Plastová kartuše, jak ji stavební profíci a kutilové znají, se nezměnila od padesátých let minulého století. Pattex proto přichází s novým řešením.

Redesign obalu kombinuje vysoce odolný karton s vnitřní hliníkovou fólií a zároveň přichází se samootevíracím systémem „NO-CUT“, který urychluje aplikaci. Stačí odstranit horní uzávěr, našroubovat aplikační špičku a pomocí pistole začít aplikovat silikon. Výsledkem je o 51 procent méně plastu, o 73 procent méně odpadu a otevření bez nože. Nové kartuše se prodávají na českém trhu od května 2026.

V terénu představí inovativní obal techničtí specialisté značky Pattex, kteří budou v rámci roadshow ukazovat praktické tipy a triky při práci. Podle zástupců společnosti předcházel novince dvouletý vývoj testovaný tisíci profesionály i hobby influencery. Klíčové bylo, aby změna neznamenala nutnost učit se jiný způsob práce.

„Nechtěli jsme, aby lidé museli měnit návyky. Jen jsme chtěli odstranit zbytečné kroky. Současné plastové kartuše vyžadují otevření pomocí nože, což zpomaluje práci,“ říká Irena Kovářová, marketingová manažerka firmy Henkel. „Nový systém aplikační špičky NO-CUT tento problém řeší hned ve dvou rovinách, ekologické a praktické,“ dodává.

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