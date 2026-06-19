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Oreo proměnilo krávy v ambasadory. Kampaň „The OREO Cows“ v Mexiku oslovila stovky milionů lidí

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V Mexiku patří takzvané „chopeo“, tedy tradiční namáčení sušenek do mléka, k hluboce zakořeněným spotřebitelským rituálům a představuje jeden z hlavních pilířů vztahu mezi značkou Oreo a jejími fanoušky. I ikonické tradice však potřebují čas od času novou interpretaci, aby si udržely kulturní relevanci ve stále konkurenčnějším trhu se snacky.

Značka hledala způsob, jak na oblíbený zvyk navázat svěžím a zároveň autenticky lokálním způsobem. Výsledkem je kampaň „The OREO Cows“, která vznikla ve spolupráci agentur VML Mexico a VML New York pro společnost Mondelēz International.

Ústředním prvkem kampaně se stalo nečekané kulturní spojení: plemeno krav Belted Galloway, jehož charakteristické černo-bílé zbarvení nápadně připomíná vzhled sušenek Oreo. Kreativní tým tento vizuální detail proměnil v hravou komunikační platformu, která propojuje mléko, rodinné chvíle a ikonický rituál namáčení sušenek.

Kampaň využila storytelling, obsahový marketing i výraznou vizuální identitu. „Oreo krávy“ se staly symbolickými ambasadory značky a kreativním motorem celé komunikace. Koncept zároveň rozvíjí dlouhodobou strategii značky Oreo založenou na objevování překvapivých souvislostí „ukrytých na očích“, tentokrát však přizpůsobenou specificky mexickému kulturnímu kontextu.

Integrovaná komunikace byla nasazena napříč Mexikem a podpořena PR aktivitami. Kampaň podle zadavatelů nejen oživila oblíbený spotřebitelský rituál, ale také posílila kulturní relevanci značky a její emocionální vazbu se spotřebiteli.

Výsledky tomu odpovídají. „The OREO Cows“ vygenerovala více než 960 milionů impresí a získala mediální publicitu v hodnotě 17,1 milionu dolarů. Kampaň tak dále upevnila pozici Oreo jako hravé kulturní ikony a ukázala, jak může lokální insight vyrůst v kreativní platformu s globálním potenciálem.

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Justýna Pískačová

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