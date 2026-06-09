Nová kampaň Škoda Auto od Leo Prague počítá místo kilometrů zážitky

Nová kampaň Škoda Auto Aftersales připomíná, že bezstarostné jízdy se nedají vyčíslit počtem najetých kilometrů. Důležité jsou hlavně zážitky, které na těchto cestách sbíráme. „Pro kilometry zážitků“ proto mění tachometr v emotivní twist. Kreativní koncept pro první crossmediální kampaň pro Škoda Auto připravila kreativní agentura Leo Prague ze skupiny Publicis Groupe.
Crossmediální kampaň posouvá komunikaci servisních služeb od čistě racionálních argumentů k emocím. Široká síť autorizovaných servisů, tým proškolených odborníků a doplňkové služby jsou pak jedním z hlavních důvodů, proč si mohou zákazníci Škoda Auto každou jízdu užívat naplno.
„Škoda má v České republice silnou prodejní a servisní síť. Díky tomu nabízíme našim zákazníkům dostupnou odbornou péči, která koupí vozu teprve začíná. Novou kampaní chceme ukázat, že autorizovaný servis Škoda je spolehlivým partnerem na každé cestě a přináší zákazníkům jistotu i bezstarostný pocit za volantem,“ uvádí Nikola Parrák, vedoucí marketingu Škoda Auto ČR.
Kampaň běží od 4. května do konce června v televizi, tisku i digitálním prostoru. Hlavní půlminutový spot doplňují statické vizuály a kratší video formáty. „V kategorii Aftersales se snadno sklouzne k racionální komunikaci o dostupnosti, kvalitě a síti servisů. My jsme ale chtěli připomenout, na čem lidem skutečně záleží. Všechny ty bezstarostné výlety, prozpívané serpentýny a šlofíky cestou domů. Zkrátka všechny malé i velké momenty, které díky bezstarostné jízdě zažíváme. Proto místo kilometrů počítáme zážitky,” dodává ke kampani Nikola Foktová, Creative Director Leo Prague v Publicis Groupe.
Vizitka kampaně:
- Kreativa: Nikola Foktová, Martin Kraus, Kateřina Obrazová, Martin Božík, Jiří Riess, Leo Prague
- Account Management: Jakub Brablc, Tereza Platilová, Barbora Veselá, Leo Prague
- Strategie: Karolína Trávníčková, Publicis Groupe
- Production Manager: Martin Stránský, Publicis Groupe
- Produkční agentura: Boogie Films
- Režie: Petr Dvořák
- Kamera: Radim Střelka
- Fotograf: Ondřej Szollos
- Škoda Auto: Vlaďka Protiva Kučerová, Tereza Catala, Nikola Parrak
- Mediální agentura: PHD