Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

mBank v nové kampani přináší další velké malé vítězství

mBank navazuje na svůj komunikační koncept „Velká malá vítězství“ a ve spolupráci s agenturou DDB.about95 spouští novou kampaň. Tentokrát se soustředí na spořicí produkty a myšlenku, že i zdánlivě drobné krůčky mohou mít v budoucnu zásadní dopad. Kreativní zpracování sleduje příběh mladého otce, který díky pravidelnému spoření umožnil svému synovi v budoucnu rozvíjet jejich společný koníček.

​​​​​„Hlavní myšlenka kampaně navazuje na to, jak chceme, aby mBank lidé vnímali – jako partnera pro každodenní rozhodnutí, ze kterých mohou vyrůst velké věci. I velká vítězství totiž často začínají malým krokem. A přesně v těch chvílích chceme být klientům po boku s našimi chytrými řešeními,“ říká Kateřina Šimberská, Marketing Communication Supervisor mBank.

„Pokračujeme v lince lidských příběhů, kterou jsme si nastavili v minulých kampaních. I tentokrát jsme vsadili především na emoce a přirozené zasazení produktu do děje,“ vysvětluje Radek Mojžíš, kreativní ředitel DDB.about95. Režie spotu, který vznikl v produkci Boogie Films, se ujala Veronika Jelšíková. Ta příběhu vtiskla svou typickou vizuální poetiku. „Veronika Jelšíková dokázala příběh vést velmi civilně a s citem pro detail, což mu dává klidné tempo a uvěřitelnost. Velký důraz jsme kladli také na autenticitu obsazení, aby vztah otce a syna působil co nejpřirozeněji,“ doplňuje Iva Nitkulinec, Head of Art DDB.about95.

S novým spotem přichází také hudební aranžmá od skladatele Olivera Fillnera, které propojí celou komunikaci. Zároveň jde o první spolupráci, díky níž vznikl originální hudební motiv i pro budoucí kampaně značky.

Kromě televizního spotu tvoří kampaň také výrazné vizuály, o které se postaral fotograf Ondřej Szollos. Komunikace bude k vidění od 1. 6. napříč televizí, digitálními kanály i sociálními sítěmi.

Vizitka kampaně:

  • Head producer: Ondřej Martinec
  • Head of Strategy: Maroš Gonda
  • Chief Creative Office: Klára Palmer
  • Creative Director: Radek Mojžíš
  • Creative Director: Iva Nitkulinec
  • Senior Copywriter: Markéta Kolodžejová
  • Senior Art Director: Václav Matoušek
  • Account Director: Rostilav Novák
  • Senior Project Manager: Lucie Bočková
  • Sound Engineer: Ondřej Dvořák
  • Režie: Veronika Jelšíková
  • Producent: Jiří Heršálek
  • Střih: Filip Malásek
  • Fotografie: Ondrej Szollos
  • Hudba: Oliver Fillner
  • Produkční agentura: Boogie Films
  • DOP: Tomáš Šťastný
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum
Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Kovy
Komunita a lidé
Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu
Aneta_Martinek-rijen-24
Média a trh
Unpopular opinion: Rutinní práce je dobrá práce
Photo by Jan SchejbalPrague 31. 3
Komunita a lidé
Česko patří ke svobodnějším trhům
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ