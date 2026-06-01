mBank v nové kampani přináší další velké malé vítězství

mBank navazuje na svůj komunikační koncept „Velká malá vítězství“ a ve spolupráci s agenturou DDB.about95 spouští novou kampaň. Tentokrát se soustředí na spořicí produkty a myšlenku, že i zdánlivě drobné krůčky mohou mít v budoucnu zásadní dopad. Kreativní zpracování sleduje příběh mladého otce, který díky pravidelnému spoření umožnil svému synovi v budoucnu rozvíjet jejich společný koníček.
„Hlavní myšlenka kampaně navazuje na to, jak chceme, aby mBank lidé vnímali – jako partnera pro každodenní rozhodnutí, ze kterých mohou vyrůst velké věci. I velká vítězství totiž často začínají malým krokem. A přesně v těch chvílích chceme být klientům po boku s našimi chytrými řešeními,“ říká Kateřina Šimberská, Marketing Communication Supervisor mBank.
„Pokračujeme v lince lidských příběhů, kterou jsme si nastavili v minulých kampaních. I tentokrát jsme vsadili především na emoce a přirozené zasazení produktu do děje,“ vysvětluje Radek Mojžíš, kreativní ředitel DDB.about95. Režie spotu, který vznikl v produkci Boogie Films, se ujala Veronika Jelšíková. Ta příběhu vtiskla svou typickou vizuální poetiku. „Veronika Jelšíková dokázala příběh vést velmi civilně a s citem pro detail, což mu dává klidné tempo a uvěřitelnost. Velký důraz jsme kladli také na autenticitu obsazení, aby vztah otce a syna působil co nejpřirozeněji,“ doplňuje Iva Nitkulinec, Head of Art DDB.about95.
S novým spotem přichází také hudební aranžmá od skladatele Olivera Fillnera, které propojí celou komunikaci. Zároveň jde o první spolupráci, díky níž vznikl originální hudební motiv i pro budoucí kampaně značky.
Kromě televizního spotu tvoří kampaň také výrazné vizuály, o které se postaral fotograf Ondřej Szollos. Komunikace bude k vidění od 1. 6. napříč televizí, digitálními kanály i sociálními sítěmi.
Vizitka kampaně:
- Head producer: Ondřej Martinec
- Head of Strategy: Maroš Gonda
- Chief Creative Office: Klára Palmer
- Creative Director: Radek Mojžíš
- Creative Director: Iva Nitkulinec
- Senior Copywriter: Markéta Kolodžejová
- Senior Art Director: Václav Matoušek
- Account Director: Rostilav Novák
- Senior Project Manager: Lucie Bočková
- Sound Engineer: Ondřej Dvořák
- Režie: Veronika Jelšíková
- Producent: Jiří Heršálek
- Střih: Filip Malásek
- Fotografie: Ondrej Szollos
- Hudba: Oliver Fillner
- Produkční agentura: Boogie Films
- DOP: Tomáš Šťastný