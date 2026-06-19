Český rozhlas uvádí video spoty Společně jsme Český rozhlas

Český rozhlas rozšiřuje dlouhodobou komunikaci korporátní značky Společně jsme Český rozhlas o sérii video spotů. Navazují na audio a vizuální část kampaně, která pracuje s mikrofonem jako symbolem hlasu, blízkosti a veřejné služby. Hlavní 40s spot doplní kratší tematická videa zaměřená mimo jiné na rodinu, zpravodajství, krizové události, sport, zábavu, kulturu a regiony.
Kampaň Společně jsme Český rozhlas připomíná, že veřejnoprávní rozhlas je lidem nablízku v každodenních i mimořádných situacích. Přináší ověřené informace, vysvětluje souvislosti, vypráví příběhy, vzdělává, baví a pomáhá posluchačům zorientovat se ve světě kolem nich.
Nové video spoty tuto myšlenku rozvíjejí prostřednictvím hlasu z mikrofonu. Hlasu, který provází rodiny už po generace, přináší zprávy ve chvílích nejistoty, fandí sportovním výkonům, zpříjemňuje běžný den hudbou nebo příběhem a zní ve všech regionech České republiky.
„V první fázi kampaně jsme představili hlavní myšlenku Společně jsme Český rozhlas. Video spoty ji teď posouvají dál a ukazují konkrétní situace, ve kterých je Český rozhlas lidem na blízku. Ať už hledají spolehlivé informace, odpočinek, kulturu, sportovní emoce nebo společnost v běžném dni, za každým z těchto momentů stojí hlas, který je s nimi,“ říká Jiří Malina, ředitel Marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu.
Hlavní video spot vznikl ve verzích 40, 30 a 20 sekund. Doplní ho série kratších desetisekundových spotů, které rozpracovávají jednotlivá témata kampaně. Motiv Rodina připomíná hlas, který vypráví pohádku před spaním, odpovídá na dětské otázky a reflektuje rozhlasovou tvorbu pro děti. Spot zaměřený na zpravodajství, krizové události a sport staví na důležitosti ověřených informací, kontextu i sdílených emocí. Další videa se věnují zábavě, kulturním a společenským zážitkům, regionům a každodenním příběhům z celé země.
Video spoty budou využity napříč komunikačními kanály Českého rozhlasu. Objeví se na YouTube, Facebooku a Instagramu, v online prostředí, na webech Českého rozhlasu, v aplikaci mujRozhlas, při eventech, festivalech a v rámci mediálních partnerství.
Veškeré aktivity pod mottem Společně jsme Český rozhlas směřují na web platito.rozhlas.cz, kde posluchači a čtenáři najdou více informací o veřejné službě Českého rozhlasu, rozhlasových poplatcích i související články a videa.
Kreativní koncept vznikl ve spolupráci interního týmu Českého rozhlasu a agentury Dentsu Czech Republic. Spoty natočila Dentsu Creative ve spolupráci s Boogiefilms. Režie se ujal Luboš Rezler a hlas propůjčil herec Vasil Fridrich.