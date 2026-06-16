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Big Shock! mění strategii, spouští novou řadu Smart s kampaní od agentury Marketup

Česká značka energetických nápojů Big Shock! mění svou strategii. Společnost realizovala komplexní redesign své základní řady a ve spolupráci s agenturou Marketup spouští kampaň na podporu nového vizuálního a obsahového komunikačního stylu a uvedení produktové novinky Big Shock! Smart.

Celý proces transformace, který Big Shock! započal v roce 2024, stojí na kombinaci dat od výzkumné agentury Kantar, odvážné kreativě a řemeslné zručnosti několika lokálních agentur (s obalovým designem si pohrály agentury Honewa a LION brand & story, komunikace se chopila agentura Marketup).

Cesta k novému positioningu značky Big Shock! nebyla o pocitech, ale o tvrdých datech. V letech 2024 a 2025 proběhl pod taktovkou agentury Kantar rozsáhlý výzkum, který definoval nové směřování značky. Prvotní měření síly značky zmapovalo aktuální pozici na trhu a odhalilo nevyužitý potenciál k růstu.

Následný výzkum potřeb v segmentu energetických nápojů přinesl zásadní strategický obrat: odklon značky od positioningu založeném na individuálním výkonu k hravé energii pro společnou zábavu. Transformace se však netýkala jen komunikace, ale i samotných  produktů značky. Proběhly slepé chuťové testy všech příchutí, jak stávajících, tak nově vyvíjených ve snaze o zaručení co nejvyšší relevance pro českého spotřebitele.

„Naše značka se dlouhodobě zaměřuje právě na preference chutí českého milovníka energetických nápojů. Naši fanoušci jsou prvními hodnotiteli našich novinek, z jejich podnětů často vycházíme při vývoji inovací. Hodně z nich nám také píše s žádostí o návrat oblíbených příchutí“ dodává Pavlína Barker, Marketing Director z Big Shock.

Kreativa potvrzená chováním spotřebitelů

Agentura Marketup vstoupila do procesu ve fázi tvorby komunikační i mediální strategie a kreativního konceptu kampaně. Na základě výsledků výzkumu přišel kreativní tým s několika možnými směry, které stavěly na nové strategii značky. Za kreativním konceptem stojí Daniel Seman, Creative Director a Petr Coufal jako Art Director.

Tři finální koncepty poté byly ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio podrobeny pre-testu. Jako vítězný vyšel koncept „Team S.H.O.C.K.“, který skóroval výrazně nadprůměrně a dosáhl 87procentního celkového hodnocení, což znamená, že si vedl lépe než téměř 90 procent všech testovaných konceptů, zejména v ohledu na přirozené napojení na značku, zákaznické potřeby i pozitivní emoce. Na základě doporučení z testování, a s ohledem na efektivitu rozpočtu, byl proto koncept finálně dopracován do produkční podoby.

„Díky výzkumu jsme zjistili, že lidé potřebují energii nejen pro svůj výkon, ale i pro společnou zábavu se svými přáteli. Team S.H.O.C.K. je ztělesněním této myšlenky – stačí zavolat „Žlutý kód“ a Big Shock! dodá energii živé zábavy do každé party,“ vysvětluje Jakub Kalmár, Account Director z Marketupu.

Třífázová mediální strategie: od rapu po AI animace

Mediální strategie, která ovládá digitální prostor i out-of-home (OOH) média během května a června, je postavena na masivním zásahu cílové skupiny 18–35 let, která tvoří klíčový segment konzumentů energetických nápojů, a to s důrazem na digitální inovace:

  1. Teasing na sociálních médiích: Budování očekávání pod heslem „Něco se chystá“. Do kampaně se zapojil i rapper Refew, dlouhodobý ambasador značky. Na jeho koncertě měli fanoušci jako první možnost exkluzivně otestovat nové chutě.
  2. Produktová komunikace: Klíčovým prvkem je „rozpohybování“ nových plechovek v digitálním prostředí. Marketup využil moderní AI animace a hudební podkresy vytvořené na míru jednotlivým příchutím, což podtrhuje dynamiku značky na sociálních sítích (Meta, TikTok).
  3. Hlavní vlna: Nasazení v OOH doprovází silná prezence na YouTube, v digitálních médiích nakupovaných programaticky a na sociálních sítích.

Součástí nové strategie je i uvedení řady Big Shock! Smart. Ta reaguje na moderní trendy a potřeby spotřebitelů, kteří hledají chytřejší formu energie. Smart Energy obsahuje méně cukru i kofeinu a je zcela bez taurinu, přičemž si stále zakládá na skvěle chutnajícím nápoji.

Vizitka kampaně:

  • Klient Big Shock!
    • CMO: Pavlína Barker
    • Marketing Manager: Štěpán Kišš
    • Brand Manager: Simona Klierová
    • Media Manager: Barbora Zachová
    • Event Manager: Michal Kršmaru
  • Agentura Marketup
    • Creative Director: Daniel Seman
    • Art Direct: Petr Coufal
    • Copywriter / Idea Maker: Michal Kozelka
    • Grafik: Tomáš Kaňok
    • Account Director: Jakub Kalmár
    • Account Manager: Andrea Bubníková
    • Creative Account manager: Barbara Zelená
    • Media Account manager: Bára Adamcová
    • Head of Strategy: Kristián Hloušek
    • Social Specialist: Václav Pejša, Tomáš Zvěřina
  • Produkce Creative Embassy
    • Režie: Jakub Jirásek
    • Kameraman: David Hofmann
    • Střih: Filip Malásek
    • Executive Producer: Vašek Sládek, Matouš Heger
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