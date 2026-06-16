Big Shock! mění strategii, spouští novou řadu Smart s kampaní od agentury Marketup

Česká značka energetických nápojů Big Shock! mění svou strategii. Společnost realizovala komplexní redesign své základní řady a ve spolupráci s agenturou Marketup spouští kampaň na podporu nového vizuálního a obsahového komunikačního stylu a uvedení produktové novinky Big Shock! Smart.
Celý proces transformace, který Big Shock! započal v roce 2024, stojí na kombinaci dat od výzkumné agentury Kantar, odvážné kreativě a řemeslné zručnosti několika lokálních agentur (s obalovým designem si pohrály agentury Honewa a LION brand & story, komunikace se chopila agentura Marketup).
Cesta k novému positioningu značky Big Shock! nebyla o pocitech, ale o tvrdých datech. V letech 2024 a 2025 proběhl pod taktovkou agentury Kantar rozsáhlý výzkum, který definoval nové směřování značky. Prvotní měření síly značky zmapovalo aktuální pozici na trhu a odhalilo nevyužitý potenciál k růstu.
Následný výzkum potřeb v segmentu energetických nápojů přinesl zásadní strategický obrat: odklon značky od positioningu založeném na individuálním výkonu k hravé energii pro společnou zábavu. Transformace se však netýkala jen komunikace, ale i samotných produktů značky. Proběhly slepé chuťové testy všech příchutí, jak stávajících, tak nově vyvíjených ve snaze o zaručení co nejvyšší relevance pro českého spotřebitele.
„Naše značka se dlouhodobě zaměřuje právě na preference chutí českého milovníka energetických nápojů. Naši fanoušci jsou prvními hodnotiteli našich novinek, z jejich podnětů často vycházíme při vývoji inovací. Hodně z nich nám také píše s žádostí o návrat oblíbených příchutí“ dodává Pavlína Barker, Marketing Director z Big Shock.
Kreativa potvrzená chováním spotřebitelů
Agentura Marketup vstoupila do procesu ve fázi tvorby komunikační i mediální strategie a kreativního konceptu kampaně. Na základě výsledků výzkumu přišel kreativní tým s několika možnými směry, které stavěly na nové strategii značky. Za kreativním konceptem stojí Daniel Seman, Creative Director a Petr Coufal jako Art Director.
Tři finální koncepty poté byly ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio podrobeny pre-testu. Jako vítězný vyšel koncept „Team S.H.O.C.K.“, který skóroval výrazně nadprůměrně a dosáhl 87procentního celkového hodnocení, což znamená, že si vedl lépe než téměř 90 procent všech testovaných konceptů, zejména v ohledu na přirozené napojení na značku, zákaznické potřeby i pozitivní emoce. Na základě doporučení z testování, a s ohledem na efektivitu rozpočtu, byl proto koncept finálně dopracován do produkční podoby.
„Díky výzkumu jsme zjistili, že lidé potřebují energii nejen pro svůj výkon, ale i pro společnou zábavu se svými přáteli. Team S.H.O.C.K. je ztělesněním této myšlenky – stačí zavolat „Žlutý kód“ a Big Shock! dodá energii živé zábavy do každé party,“ vysvětluje Jakub Kalmár, Account Director z Marketupu.
Třífázová mediální strategie: od rapu po AI animace
Mediální strategie, která ovládá digitální prostor i out-of-home (OOH) média během května a června, je postavena na masivním zásahu cílové skupiny 18–35 let, která tvoří klíčový segment konzumentů energetických nápojů, a to s důrazem na digitální inovace:
- Teasing na sociálních médiích: Budování očekávání pod heslem „Něco se chystá“. Do kampaně se zapojil i rapper Refew, dlouhodobý ambasador značky. Na jeho koncertě měli fanoušci jako první možnost exkluzivně otestovat nové chutě.
- Produktová komunikace: Klíčovým prvkem je „rozpohybování“ nových plechovek v digitálním prostředí. Marketup využil moderní AI animace a hudební podkresy vytvořené na míru jednotlivým příchutím, což podtrhuje dynamiku značky na sociálních sítích (Meta, TikTok).
- Hlavní vlna: Nasazení v OOH doprovází silná prezence na YouTube, v digitálních médiích nakupovaných programaticky a na sociálních sítích.
Součástí nové strategie je i uvedení řady Big Shock! Smart. Ta reaguje na moderní trendy a potřeby spotřebitelů, kteří hledají chytřejší formu energie. Smart Energy obsahuje méně cukru i kofeinu a je zcela bez taurinu, přičemž si stále zakládá na skvěle chutnajícím nápoji.
Vizitka kampaně:
- Klient Big Shock!
- CMO: Pavlína Barker
- Marketing Manager: Štěpán Kišš
- Brand Manager: Simona Klierová
- Media Manager: Barbora Zachová
- Event Manager: Michal Kršmaru
- Agentura Marketup
- Creative Director: Daniel Seman
- Art Direct: Petr Coufal
- Copywriter / Idea Maker: Michal Kozelka
- Grafik: Tomáš Kaňok
- Account Director: Jakub Kalmár
- Account Manager: Andrea Bubníková
- Creative Account manager: Barbara Zelená
- Media Account manager: Bára Adamcová
- Head of Strategy: Kristián Hloušek
- Social Specialist: Václav Pejša, Tomáš Zvěřina
- Produkce Creative Embassy
- Režie: Jakub Jirásek
- Kameraman: David Hofmann
- Střih: Filip Malásek
- Executive Producer: Vašek Sládek, Matouš Heger