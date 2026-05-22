Tesco Mobile v hokejovém studiu nasazuje virtuální obchodní sdělení

Virtuálně vložené postavičky surikat se od 15. května objevují přímo ve studiu ČT sport během přenosů z mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Postavičky reagují na dění v přímém přenosu a stávají se součástí hokejové atmosféry.
Tuzemské zastoupení Tesco Mobile připravilo dvě varianty hokejových surikat, přičemž každá má osm různých textů na transparentech. Animace běží bez zvuku, aby nerušily samotný přímý přenos.
Tesco Mobile s virtuálními surikatami, svými maskoty, pracuje dlouhodobě – stejný formát nasadilo u přenosů fotbalové Chance ligy a tenisových turnajů. Hokejové mistrovství světa je pro Tesco Mobile dosud největší sportovní událostí, pro kterou do živého vysílání připravilo virtuální obchodní sdělení.
„Surikaty využíváme ke komunikaci již roky. Tesco Mobile profilujeme jako rodinného, vstřícného operátora a surikaty, přirozeně společenská zvířata vzájemně pečující o celou smečku, jsou pro tuto roli ideálním maskotem,“ vysvětluje Lada Franková, ředitelka marketingu Tesco Mobile.
Šampionát hostí od 15. do 31. května švýcarská města Curych a Fribourg. Česká televize odvysílá živě všech 64 utkání na ČT sport a online platformě ČT sport Plus.