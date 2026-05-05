Studio Fuksaworks vytvořilo vizuální kampaň pro benefiční koncert Nadačního fondu Magdaleny Kožené

Pro benefiční koncert Rytíři talentu Nadačního fondu Magdaleny Kožené, který se uskuteční 13. května ve Španělském sále Pražského hradu a bude v přímém přenosu vysílán Českou televizí na ČT art, připravilo vizuální styl kreativní studio Fuksaworks Pavla Fuksy ve spolupráci s fotografem a digitálním umělcem Adamem Bartasem. Vizuální kampaň je postavena na jednoduchém principu: rytířem se stává každý, kdo podpoří nadané děti a mladé umělce zakoupením vstupenky na koncert nebo finančním příspěvkem během přímého televizního přenosu.
Kampaň pracuje s archetypem rytíře jako současného podporovatele kultury. Namísto historické postavy bojovníka je rytíř definován jako aktivní účastník kulturní události – návštěvník koncertu ve Španělském sále Pražského hradu nebo divák sledující přímý přenos z pohodlí domova, který se rozhodne podpořit projekty Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jež propojují vzdělávání s uměleckou praxí a pomáhají nadaným dětem a mladým lidem, včetně těch, kteří vyrůstají v obtížných podmínkách nebo žijí se zdravotním handicapem.
„Být rytířem vyžadovalo mimo jiné mít vynikající fyzičku, čest, udatnost, nulový problém s klaustrofobií a schopnost princeznu nejen rozesmát, ale i zachránit ze šípkové džungle, případně v jejím jménu zavraždit unikátního ještěra. V kampani jsme rytíře přenesli do současnosti a dovolili mu kulturně se vyžít na špičkové úrovni, v sále či na gauči,“ uvedl kreativní ředitel studia Fuksaworks Pavel Fuksa.
Vizuální identita kampaně pracuje s několika variantami rytířské helmy, které tvoří hlavní obrazový motiv. V průzoru každé helmy jsou vždy zachyceni účinkující koncertu, ať už v sále, nebo prostřednictvím televizní obrazovky. Divák se tak stává „rytířem talentu“ v okamžiku, kdy vstupuje do role podporovatele. Helma funguje jako metafora pohledu i participace: rytíř není jen divákem, ale tím, kdo svým vstupem či příspěvkem umožňuje existenci celého projektu. Vizuální kampaň se objevuje na internetu, v tištěných médiích i v outdoorových formátech.
Nadační fond Magdaleny Kožené v letošním roce slaví deset let. Benefiční koncert na Pražském hradě bude nejen oslavou tohoto jubilea, ale také slavnostním zahájením celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který patří mezi stěžejné projekty fondu. 13. května se ve Španělském sále Pražského hradu na jednom pódiu představí hudebníci, pěvci i tanečníci z téměř šesti desítek základních uměleckých škol z celé České republiky pod taktovkou dirigenta Jana Kučery.
Mezi hosty večera budou basista Jan Martiník, soubor Clarinet Factory a hráči předních českých orchestrů. Celkem se na projektu podílí přibližně 300 interpretů a tvůrců, včetně mladých umělců se zdravotním handicapem či těch, kteří vyrůstají v náročných životních podmínkách. Program nabídne díla L. Koželuha, W. A. Mozarta, G. Bizeta, L. Janáčka, B. Brittena a C. Orffa, stejně jako premiéru melodramu žáka ZUŠ Žerotín Františka Konečného. Moderátorem večera bude David Mareček.
Přispět lze prostřednictvím sbírkového účtu nebo DMS ve tvaru RYTIRI 90, 190, 290, 490 na číslo 87 777.
Vizitka kampaně:
- Kampaň a vizuální zpracování: Fuksaworks (Pavel Fuksa, Dora Pružincová, Ivana Fuksová)
- Foto a 3D: Adam Bartas