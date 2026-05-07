Stranger Things dorazily do Happy Mealu od McDonald’s

Fenomén Stranger Things si našel cestu i do českých a slovenských restaurací McDonald’s, kde si zákazníci již od 30. dubna mohou zakoupit Happy Meal s limitovanou sérii hraček inspirovanou animovaným spin-offem tohoto seriálu s názvem Stranger Things: Příběhy z roku 1985. V kolekci, která se bude prodávat ve dvou vlnách, nechybí hrdinové jako Mike, Dustin, Eleven nebo Lucas.

V restauracích je již dostupných prvních šest sběratelských hraček. Celá edice čerpá z ikonické atmosféry Stranger Things a přenáší ji do hravého světa plného dobrodružství a tajemství. Každý kousek připomíná, že mezi realitou a „Upside Down“ je opravdu jen tenká hranice.

„Spojení Happy Mealu a světa Stranger Things navazuje na naši snahu přinášet zákazníkům nejen kvalitní jídlo, ale i výjimečný zážitek. Tato série hraček zachycuje silný popkulturní moment a přetváří jej do hravé, vizuálně atraktivní podoby, která, jak věřím, osloví různé generace zákazníků i fanoušků tohoto seriálu. Věříme, že právě takové propojení dokáže vytvářet autentické a nezapomenutelné okamžiky při návštěvách restaurací McDonald’s,“ uvádí Jan Diehel, CMO McDonald’s v České republice, na Slovensku a na Ukrajině.

Zákazníci si mohou hračku v restauracích vybrat podle aktuální dostupnosti, přičemž není možné ji zakoupit samostatně mimo nabídku Happy Meal. Kolekce je k dispozici také prostřednictvím služby McDelivery, vždy však záleží na aktuálním stavu zásob v okamžiku objednávky.

Zajímavostí je, že složení nové limitované kolekce hraček dostupné v Česku a na Slovensku se nemusí zcela shodovat s kolekcemi v jiných zemích. Hračky z této dlouho očekávané edice jsou k dispozici pouze v omezeném množství a do vyprodání zásob. Úplnost kolekce závisí na aktuálních zásobách v jednotlivých restauracích a po jejich vyprodání již nebude možné jednotlivé kousky znovu získat.

