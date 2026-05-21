Stavební společnost MI Roads překvapuje originálním AI obsahem

Stavební společnost MI Roads, člen Skupiny Metrostav, začala ve své komunikaci využívat překvapivá videa a vizuály generované umělou inteligencí. Ty využívá především v rámci svých náborových HR kampaní na sociálních sítích, ale i v off-line komunikaci se svými potenciálními zaměstnanci.

MI Roads začala audiovizuální obsah generovaný umělou inteligencí zveřejňovat v březnu tohoto roku. Nejdříve v rámci kampaně „Vystřelíme Tvoji kariéru až na Měsíc” ukázala, jak by stavba dálnice mohla vypadat právě na Měsíci, a následně na Svátek práce i Světový den včel nechala zase ve dvou dílech miniseriálu budovat své silnice včely.

„Rozhodli jsme se dělat věci jinak. Naředit, částečně odlehčit naši firemní komunikaci a zároveň se odlišit od tradičního obsahu stavebních firem na sociálních sítích. Obor stavebnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovní síly, a naší ambicí tak zároveň bylo zaujmout mladou cílovou skupinu, která je pro nás z hlediska případné pracovní spolupráce zajímavá,” uvedl Michal Jurman, vedoucí útvaru komunikace MI Roads.

Výhody obsahu tvořeného umělou inteligencí jsou zřejmé. Klasickým způsobem by totiž podobná videa a vizuály pravděpodobně vůbec nevznikly. Nové technologie firmám nejen výrazně šetří čas a peníze, ale také rozšiřují jejich možnosti vizuální prezentace a propagace. Videa patří mezi nejsledovanější obsah MI Roads na sociálních sítích, a navíc nacházejí své využití i v rámci konkrétních off-line náborových akcí na středních a vysokých školách. Na nich plní funkci nečekaného a zábavného formátu, který ukazuje tradiční stavební firmu mladému publiku i z jiného atraktivního úhlu pohledu.

„Včelí video ve spojitosti s renomovanou společností stavící silnice, dálnice a mosty asi nikdo nečekal. O to víc nás koncept zaujal, když za námi s takovou představou PR vedení MI Roads přišlo. Je to snadno zapamatovatelné, výrazně odlišující od konkurence a čísla ukazují, že to lidi baví, přestože sociální sítě byly v tomto případě jen jedním z komunikačních kanálů,” poznamenal Petr Šedivý, spoluzakladatel agentury 4all, která videa pro MI Roads tvoří.

„Ohlasy studentů na naše nové AI kampaně předčily veškerá očekávání a také reakce stavební konkurence ve stylu, jestli jsme se už úplně nezbláznili, mě samozřejmě svým způsobem těší,” usmívá se Michal Jurman z MI Roads a dodává: „Pokud chcete být v dnešní době atraktivním zaměstnavatelem, musíte stejně atraktivně komunikovat. Jsem rád, že vedení naší firmy v tomto směru odvaha nechybí a máme její maximální podporu.”

MI Roads si nyní ve spolupráci s 4all dopady svého netradičního AI obsahu vyhodnotí, a zváží, čím dalším nejen stavební prostředí ve své komunikaci překvapí příště.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

