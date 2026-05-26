SPP pokračuje v úspěšném konceptu „Do Alelůjá“. V nové kampani cílí na potřebu úspor a stability

Společnost SPP, dodavatel zemního plynu a elektřiny v České republice, navazuje na svou loňskou úspěšnou komunikaci a spouští novou vlnu mediální kampaně. Pod známým sloganem „Šetřím do Alelůjá“ reaguje na aktuální geopolitickou situaci a zvýšenou potřebu domácností hledat úspory.

Společnost SPP zahájila mediální kampaň pro český trh s cílem posílit image a povědomí o značce jako spolehlivého dodavatele, který přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu. Kampaň přichází v době, kdy jsou čeští spotřebitelé vlivem vnějších okolností mnohem otevřenější ke změně dodavatele a aktivně se zajímají o energetickou efektivitu.

Značka proto v komunikaci akcentuje své dlouhodobé hodnoty: spolehlivost a výhodnost. Kampaň, která se opírá o výrazný vizuální styl, odstartovala v polovině dubna v online prostředí a postupně se rozšiřuje do TV a na outdoorové plochy po celé České republice. Cílem komunikace je upevnit pozici spolehlivého partnera pro domácnosti, které v současné situaci aktivně hledají cesty k optimalizaci rodinných rozpočtů.

„Cílem naší aktuální kampaně je především podpořit povědomí a image značky SPP na českém trhu. Vnímáme, že v dnešní nejisté době lidé hledají především srozumitelnost a jistotu. Naše kampaň jim tyto hodnoty doručuje skrze lehkost a nadsázku, která je pro koncept ‚Do Alelůjá‘ typická. Chceme být volbou číslo jedna pro každého, kdo chce mít své výdaje pod kontrolou. Zároveň stavíme na kontinuitě a plně využíváme vizuální styl, kreativní koncept i slogan, které jsme úspěšně budovali v loňském roce,“ uvádí Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.

Kampaň připravená agenturou PRODUCTION TEAM se představí v televizi, na internetu i prostřednictvím venkovní reklamy. Využívá osvědčené kreativní prvky z loňského roku, které značce pomáhají budovat vysokou míru rozpoznatelnosti napříč celým mediálním mixem.

Vizitka kampaně:

  • Klient: SPP
  • Agentura: PRODUCTION TEAM
  • Kanály: Televize, Online, PR, Social, OOH
  • Timing: duben až červen 2026

