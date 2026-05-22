Společná kampaň Taste a Loono otevírá téma zdravotní prevence mezi lidmi z byznysu

Digitální agentura Taste a nezisková organizace Loono spouštějí challenge #Mamprsakoule, která upozorňuje na význam zdravotní prevence u lidí z obchodního, marketingového i startupového prostředí. Kampaň reaguje na situaci, kdy jsou výkon, tlak i neustálé deadliny běžnou součástí profesního života, zatímco péče o sebe často zůstává stranou.
Cílem kampaně je připomenout, že péče o zdraví by neměla být něčím, co přijde na řadu až tehdy, kdy bude čas. Propagace proto pracuje s motivem odvahy, kterou lidé běžně prokazují v práci a převádí ji do osobní roviny, tedy do schopnosti zastavit se, objednat se na preventivní prohlídku a věnovat pozornost svému zdraví.
Právě na odkládání prevence kvůli práci upozorňují i data výzkumné agentury Behavio, která se stala jedním z podnětů pro vznik celé kampaně. Výzkum ukazuje, že návštěvu lékaře kvůli práci v posledních 12 měsících odložilo 36,2 procent Čechů, a to i v situaci, kdy už řešili konkrétní zdravotní problém. U lidí v produktivním věku mezi 30 a 64 lety jde dokonce o čtyři z deseti respondentů.
Data analýzy zároveň ukazují, že problém nespočívá v nedostatku informací o prevenci. Pokud by si lidé měli vybrat mezi pracovním termínem a plánovanou preventivní prohlídkou, 68 procent z nich by uvažovalo o jejím odložení nebo by ji skutečně odložilo. V případě akutní bolesti by stejně postupovalo pouze 16 procent respondentů. Challenge #Mamprsakoule proto reaguje na situaci, kdy lidé význam prevence znají, ale chybí jim konkrétní impuls k tomu začít jednat.
„V Loono dlouhodobě ukazujeme, že prevence může zachraňovat životy. Přesto ji lidé často odkládají, protože mají pocit, že teď není vhodná chvíle. Jenže právě včasnost je u prevence klíčová. Nejde jen o individuální výmluvy, ale o širší vzorec chování, který souvisí s pracovním tempem, tlakem na výkon a pocitem vlastní nepostradatelnosti. Naším cílem je zvýšit zdravotní gramotnost a motivovat veřejnost k návštěvě preventivních a screeningových programů. Challenge #Mamprsakoule má lidem dodat jednoduchý impuls, aby se zastavili a udělali první konkrétní krok pro své zdraví.“ doplňuje MUDr. Kateřina Šédová, zakladatelka, Loono.
Téměř pětina respondentů ze všech dotazovaných (18,5 procent) přiznává, že se na vyšetření jednoduše zapomene objednat. Pokud už ale lidé zdravotní péči odkládají přímo kvůli práci, nejčastějším důvodem je nemožnost nechat se v zaměstnání zastoupit (43,6 procent) nebo překryv pracovní doby s ordinačními hodinami lékařů (42,8 procent). Roli přitom nehraje jen organizace práce, ale i firemní kultura. Přibližně 15 procent lidí, kteří návštěvu lékaře kvůli práci skutečně odložili, uvedlo, že měli obavu, aby jejich absence na pracovišti nepůsobila negativně.
„Náš výzkum ukazuje, že k pravidelnější prevenci by lidem nejvíce pomohlo snížení byrokracie a větší flexibilita. Více než 70 procent lidí by motivovalo, kdyby měli jasný přehled, na jaká vyšetření vůbec mají nárok. Pro 66,4 procenta je klíčové nebo důležité jednodušší online objednání. Silnou pákou je ale i postoj zaměstnavatele, jelikož přes 61 procent lidí by k lepší péči o zdraví motivovaly bonusy k platu nebo dny volna navíc. Zajímavé na challenge #Mamprsakoule je, že s tématem prevence nepracuje jen jako s apelem. Využívá sociální nominaci, humor a veřejný závazek. Díky tomu se může dostat i k lidem, kteří by běžnou osvětovou komunikaci snadno přeskočili,“ říká Vojtěch Prokeš, spoluzakladatel a ředitel výzkumu ve společnosti Behavio.
Podle Behavia proto nestačí jen upozorňovat na význam prevence, ale hledat i nové způsoby, jak lidi motivovat k reálné akci.
„V byznysu a marketingu občas musíte přidat plyn. Jít za hranu, zariskovat, zatnout zuby. Často právě tak vznikají věci, které mají ambici něco změnit. Problém začíná ve chvíli, kdy se z výjimečného nasazení stane běžný režim a vlastní zdraví automaticky odsouváme až za další schůzku, deadline nebo kvartální cíl. #Mamprsakoule nechce lidem říkat, aby zpomalili za každou cenu. Chce připomenout, že skutečná odvaha není jen vydržet tlak, ale taky poznat, kdy je potřeba zastavit se a postarat se o sebe,“ říká David Janoušek, CMO agentury Taste.
Mechanika challenge stojí na jednoduchém principu nominací. Pokud člověka někdo označí, má 48 hodin na to, aby udělal konkrétní krok pro své zdraví. Může jít například o samovyšetření podle návodu organizace Loono, stažení aplikace Preventivka nebo objednání na preventivní prohlídku, kterou dlouhodobě odkládal. Poté se vyfotí se dvěma kulatými předměty, například s avokády, pomeranči, tenisáky nebo žárovkami, přidá hashtag #Mamprsakoule a nominuje další tři lidi nebo firmy, které by se podle něj měly také zastavit a věnovat pozornost vlastnímu zdraví.
Kampaň doprovázejí také dvě videa. První z nich otevírá hlavní myšlenku celé kampaně a pracuje s motivem lidí z byznysového prostředí, kteří jsou zvyklí fungovat pod tlakem a podávat výkon, ale péči o vlastní zdraví často odsouvají. Druhé video pak jednoduše vysvětluje mechaniku výzvy a způsob zapojení.
Do challenge se mohou zapojit nejen jednotlivci, ale také firmy. Ty mohou vybrat tři lidi ze svého týmu, kteří výzvu splní za ně, následně nominovat další tři společnosti a podpořit Loono finančním darem. Aktivita tak upozorňuje i na roli zaměstnavatelů v přístupu lidí ke zdraví a prevenci.
Challenge oficiálně odstartovala 21. května 2026 na konferenci Brand Restart, jejímž hlavním tématem byla odvaha. Do výzvy se postupně zapojují lidé z marketingového, startupového i byznysového prostředí, kteří challenge šíří dál prostřednictvím nominací na sociálních sítích.