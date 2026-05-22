Privatbanka se mění na Penta Bank. Skupina dále posiluje svou pozici ve finančních službách

Banka zaměřená na individuální a firemní bankovnictví mění název, představuje novou vizuální identitu, produktovou řadu vytvořenou v AI laboratoři a také nový Technology Hub. Klíčovým krokem je proměna Privatbanky na Penta Bank.
Privatbanka má stabilní tržní pozici. Na trhu působí 31 let, z toho posledních osm let kromě Slovenska také v Česku. Součástí investiční skupiny Penta je od roku 2007 a právě silné zázemí jí nyní otevírá unikátní příležitosti.
„V Pentě máme čtyři šampiony s úspěšnou mezinárodní expanzí: Dr. Maxe, Fortunu, Penta Hospitals a Penta Real Estate. V sektoru bankovnictví a finančních služeb, který v naší skupině reprezentují Privatbanka, Penta Fund a Prima banka, vidíme s ohledem na vývoj trhu významný růstový potenciál. Privatbanka, kterou už dnes můžu nazývat Penta Bank, má s novým vedením ambici vytvořit platformu s přesahem mimo český a slovenský trh,“ říká Marek Dospiva, partner skupiny Penta a její spoluzakladatel.
Banku vede od listopadu 2025 Petr Řehák, lídr s téměř 30letou praxí, který přišel s jasným cílem: vybudovat další růstovou platformu skupiny. „Naší vizí je být bankou vašich budoucích úspěchů, kde osobní vztah, dlouhodobá odbornost, moderní technologie a digitální inovace tvoří jedinečnou kombinaci pro rozvíjení potenciálu našich klientů, zhodnocování jejich majetku a budování udržitelného úspěchu,“ popisuje Petr Řehák, generální ředitel a předseda představenstva Penta Bank. Partnerem chce být banka pro individuální klienty, firmy, instituce
i municipality.
Nový claim zdůrazňuje společný úspěch
Rebrandingu předcházela důkladná analytická fáze, jejíž součástí byla i rozsáhlá brandová studie. „V Česku je znalost značky Penta na 75 procentech, na Slovensku 98 procent. Více než 80 procent klientů si spojuje značku Penta s úspěchem a 90 procent klientů vidí příležitost v investicích do reálné ekonomiky se značkou Penta. Investice s Penta Bank by zvažovalo 54 procent potenciálních individuálních klientů a 60 procent potenciálních firemních klientů,“ popisuje klíčová zjištění studie Henrieta Arslanová, ředitelka marketingu Penta Bank.
Banka věří, že skutečný úspěch přináší hodnotu všem, proto také její claim zní: Success. Together. „Vytváříme podmínky, abychom se společně s našimi klienty stali synonymem úspěchu,“ vysvětluje Henrieta Arslanová. Nová vizuální identita reflektuje skupinu Penta.
Originální vlastní řada produktů vyvinutá v AI laboratoři
„Interní inovační laboratoř pro vývoj nových bankovních produktů je naším klíčovým benefitem. Cestu nového produktu na trh zkracuje z měsíců na týdny,“ říká o AI Product Lab Marek Benčat, obchodní ředitel a člen představenstva Penta Bank. Banka v této laboratoři nyní vyvinula novou investiční řadu Avior, která nabízí unikátní kombinaci dvou produktů v jednom řešení.
„Klient tak získá vyšší zhodnocení než ze samostatného produktu. Aktuálně řadu tvoří dva produkty. Avior Invest automaticky zhodnocuje průběžné výnosy z dluhopisů a diverzifikuje portfolio přesně podle investičních preferencí klientů. Avior Duo zase představuje investiční nabídku pro naše stávající klienty, kteří se rozhodnou reinvestovat své prostředky do korporátního dluhopisu Penta. Těmto klientům nabízíme možnost uložení jejich likvidních prostředků na eurový spořicí účet se zvýhodněným úročením. Produkt Avior Duo je od 18. 5. k dispozici pouze na Slovensku a jeho uvedení na český trh připravujeme,“ popisuje Benčat.