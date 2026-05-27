PR agenturou Penta Bank je Stance Communications

Penta Bank (dříve Privatbanka), která se specializuje na individuální a firemní bankovnictví, od května spolupracuje s novým partnerem v oblasti public relations – agenturou Stance Communications. Zajišťovat bude komplexní komunikační podporu od PR poradenství přes tvorbu a realizaci komunikačních strategií, messaging a contentovou komunikaci až po přípravu obsahu pro LinkedIn.
Jedním z prvních společných projektů byl komplexní rebranding banky. Nové jméno a vizuální identitu představila Penta Bank spolu s dalšími novinkami, například produktovou řadou vytvořenou v AI laboratoři nebo novým Technology Hubem, na tiskových konferencích 18. května v České republice a o den později na Slovensku.
Penta Bank rozvíjí moderní model privátního bankovnictví, který propojuje individuální přístup, dlouhodobou odbornost, technologické inovace, zázemí silné skupiny a investice do reálné ekonomiky s ambicí stát se významným hráčem ve středoevropském regionu.
„Výběr komunikačního partnera pro nás byl důležitým krokem. Naše banka prochází velkými změnami, které je potřeba jasně a konzistentně komunikovat. Od spolupráce s agenturou Stance Communications očekáváme především profesionální přístup a strategické poradenství, které nám pomůžou efektivně komunikovat naše plány a jejich realizaci směrem k našim klientům i široké veřejnosti,“ říká Kateřina Petko, Head of Communication & CSR Penta Bank.
„Finanční sektor je jednou z hlavních oblastí, na které se v agentuře dlouhodobě specializujeme. Penta Bank vnímáme jako velmi zajímavého klienta s jasnou vizí a ambiciózními plány, což je nám sympatické, a těšíme se na to, jak je budeme společně naplňovat,“ doplňuje Kristýna Dolejšová, Account Director agentury Stance Communications.