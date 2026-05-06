Ogilvy připravilo novou kampaň pro Budvar 33. V krátkých formátech sází na to, že třicet trojka je fakt dobrá

Nová kampaň Budějovického Budvaru „Ta 33 je fakt dobrá“ navazuje na dlouhodobou komunikaci značky a její claim „Prostě po svým“. Pokračuje v charakteristickém vizuálním stylu, ale tentokrát se maximálně soustředí na samotné pivo. Staví na jeho chuti a na pozitivním word-of-mouth, tedy na tom, co si lidé mezi sebou přirozeně předávají.
Nová kampaň přináší trojici krátkých formátů s názvy Žízeň, Tenis a Čekání. Spojuje je práce s rotující kamerou a výrazný grafický jazyk, který je pro Budvar 33 typický. Právě tento přístup pomáhá značce odlišit se v kategorii, kde si je většina komunikace velmi podobná.
„Pivní kampaně jsou v Česku extrémně konzervativní a jen pár značek nějak dlouhodobě vybočuje z komunikačního mainstreamu. Snažíme se o to, aby Budvar 33 byl jednou z nich, i když každá kampaň je jiná, pořád je to nezaměnitelně třicet trojka,“ říká Martin Svetlík, Chief Creative Officer Ogilvy.
Každý ze spotů znázorňuje jednu minimalistickou scénu z hospodského prostředí, kterou ozvláštňuje netradiční záběrování. Všechny ale spojuje vizuální důraz na Budvar 33 a jeho chuť, kterou vyjadřuje společná hláška: „Ale ta třicet trojka je fakt dobrá.“ Právě opakování a jednoduchost sdělení pomáhají značce budovat jasnou a zapamatovatelnou komunikaci.
„Na pivním trhu je obrovská konkurence a velká část komunikace si je podobná. My jdeme vědomě jinou cestou. Chceme, aby si lidé Budvar 33 zapamatovali nejen chutí, ale i tím, jak k nim komunikuje. ‚Prostě po svým‘ pro nás není jen slogan, ale dlouhodobý přístup,“ doplňuje Gabriela Kudrnáčová, marketingová manažerka Budějovického Budvaru.
Kampaň běží od 13. dubna 2026 v televizi, online a v místě prodeje. Navazuje na předchozí komunikaci značky a je dalším krokem v budování jejího osobitého vizuálního stylu.
Vizitka kampaně:
- Creative agency: Ogilvy
- Chief Creative Officer: Martin Svetlík
- Creative Group Head: Richard Kolbe
- Art Director: Michal Janči
- Strategy: Alena Zachová
- Account: Anastasia Sochneva, Tereza Kozlová
- Production: Bubenská Production
- Director: Luboš Rezler
- DOP: Kryštof Melka
- Media: Publicis Group