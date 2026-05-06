Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Ogilvy připravilo novou kampaň pro Budvar 33. V krátkých formátech sází na to, že třicet trojka je fakt dobrá

Nová kampaň Budějovického Budvaru „Ta 33 je fakt dobrá“ navazuje na dlouhodobou komunikaci značky a její claim „Prostě po svým“. Pokračuje v charakteristickém vizuálním stylu, ale tentokrát se maximálně soustředí na samotné pivo. Staví na jeho chuti a na pozitivním word-of-mouth, tedy na tom, co si lidé mezi sebou přirozeně předávají.

Nová kampaň přináší trojici krátkých formátů s názvy Žízeň, Tenis a Čekání. Spojuje je práce s rotující kamerou a výrazný grafický jazyk, který je pro Budvar 33 typický. Právě tento přístup pomáhá značce odlišit se v kategorii, kde si je většina komunikace velmi podobná.

„Pivní kampaně jsou v Česku extrémně konzervativní a jen pár značek nějak dlouhodobě vybočuje z komunikačního mainstreamu. Snažíme se o to, aby Budvar 33 byl jednou z nich, i když každá kampaň je jiná, pořád je to nezaměnitelně třicet trojka,“ říká Martin Svetlík, Chief Creative Officer Ogilvy.

Každý ze spotů znázorňuje jednu minimalistickou scénu z hospodského prostředí, kterou ozvláštňuje netradiční záběrování. Všechny ale spojuje vizuální důraz na Budvar 33 a jeho chuť, kterou vyjadřuje společná hláška: „Ale ta třicet trojka je fakt dobrá.“ Právě opakování a jednoduchost sdělení pomáhají značce budovat jasnou a zapamatovatelnou komunikaci.

„Na pivním trhu je obrovská konkurence a velká část komunikace si je podobná. My jdeme vědomě jinou cestou. Chceme, aby si lidé Budvar 33 zapamatovali nejen chutí, ale i tím, jak k nim komunikuje. ‚Prostě po svým‘ pro nás není jen slogan, ale dlouhodobý přístup,“ doplňuje Gabriela Kudrnáčová, marketingová manažerka Budějovického Budvaru.

Kampaň běží od 13. dubna 2026 v televizi, online a v místě prodeje. Navazuje na předchozí komunikaci značky a je dalším krokem v budování jejího osobitého vizuálního stylu.

Vizitka kampaně:

  • Creative agency: Ogilvy
  • Chief Creative Officer: Martin Svetlík
  • Creative Group Head: Richard Kolbe
  • Art Director: Michal Janči
  • Strategy: Alena Zachová
  • Account: Anastasia Sochneva, Tereza Kozlová
  • Production: Bubenská Production
  • Director: Luboš Rezler
  • DOP: Kryštof Melka
  • Media: Publicis Group

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ