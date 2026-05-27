Mizí společné rodinné večeře? Desetitisíce českých rodin spolu pravidelně nevečeří ani jednou týdně

V rámci kampaně #VecereBezMobilu pouští Tesco Mobile do oběhu balíčky hracích Surikaret. Mají Čechům pomoci odložit telefony, obnovit rituál společných večeří a vrátit jídlu blízkost.

U společného stolu se rodiny potkávají stále méně a když už, často ani tam nejsou schopny odpoutat se od svých mobilů. Podle průzkumu operátora Tesco Mobile spolu téměř desetina českých rodin (9 procent) pravidelně neusedne k jídlu ani jednou za týden a další 4 procenta rodin spolu nejedí vůbec. V dubnu spuštěná celospolečenská kampaň #VecereBezMobilu proto přichází s konkrétním řešením v podobě hracích karet Surikaret. Operátor chce tímto krokem motivovat Čechy, aby ve chvílích, kdy jsou fyzicky spolu, odložili telefony a věnovali pozornost svým blízkým.

Zatímco v teorii považuje společné stolování za důležité 85 procent českých rodičů, realita ukazuje, že více než polovina domácností (53 procent) se potkává u jídla maximálně třikrát do týdne. Varovným trendem je pak narůstající skupina rodin, kde se tento rituál vytratil úplně, a těch, kdo ani u společného jídla neodloží mobilní telefony. Rodiny tak přicházejí o jeden z mála momentů, kdy se jednotliví členové během dne mohou reálně potkat a opravdu vnímat jeden druhého.

Pokud je společného času u stolu málo, o to víc záleží na tom, jak kvalitně je strávený. Výzkum NMS Market Research pro Tesco Mobile zjišťoval, co rodičům společné jídlo bez digitálních technologií přináší. Mezi nejčastěji zmiňovanými hodnotami jednoznačně dominuje klid – objevuje se ve třetině odpovědí (33 procent). Následuje společně strávený čas a pospolitost (28 procent), komunikace a povídání (27 procent), smích a radost (13 procent), vychutnání jídla a soustředění se na chuť (13 procent) a v neposlední řadě sdílení zážitků z celého dne (10 procent).

Surikarty míří do rodin

Odpovědí na potřebu kvalitnějšího společného času bez digitálního rozptýlení je nový projekt #VecereBezMobilu a distribuce tisíců balíčků hracích karet Surikarty. „Mobilní telefony nás u jídla neustále vyrušují. Náš průzkum sice potvrdil, že chvíle bez displejů přinášejí rodičům obrovskou úlevu, ale v praxi je pro nás stejně těžké je odložit. A právě proto přicházíme se Surikartami – když už je společného času málo, chceme rodinám pomoci ohlídat si jeho kvalitu,“ popisuje Tomáš Martiňák, generální ředitel Tesco Mobile pro Českou republiku a Slovensko.

Karty obsahují sadu 60 konverzačních otázek navržených ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem Tomášem Kvapilíkem tak, aby u stolu propojily rodiče s malými dětmi i náctiletými. Otázky se zaměřují na prožitky z uplynulých dní, plány do budoucna, vztahy v rodině či přání a fantazie jednotlivých členů, například:

  • Jaká je tvoje nejoblíbenější společná vzpomínka, kterou jako rodina máme?
  • Co bychom spolu jako rodina měli dělat častěji?
  • Kdybys mohl/a jeden den být neviditelný/á, kam by ses šel/šla podívat?
  • Kdybys měl/a bezedný hrnec, který by neustále doplňoval jedno jídlo, jaké by to bylo?
  • Kdyby každý den v týdnu měl svou barvu, jakou barvu by měl dnešek a proč?

Karty mohou lidé získat několika způsoby. Zdarma budou dostupné ke každé nové SIM kartě na všech prodejních stáncích Tesco Mobile napříč republikou. Zároveň je možné je získat i při objednávce nové SIM karty v e-shopu na webu www.tescomobile.cz. V průběhu léta se projekt přesune také do terénu, kde si návštěvníci budou moci karty vyhrát v rámci soutěží na hudebním festivalu Hrady CZ.

„Surikarty mají rodinám pomoci rozproudit hovor, na který občas po dlouhém a náročném dni jednoduše nemají náladu nebo energii. Karty jsme navrhli tak, aby fungovaly napříč věkovými kategoriemi a dokázaly nenásilnou formou zaujmout a propojit celé generace,“ vysvětluje Martiňák.

Zrychlená doba mění rituály i nákupní košíky

Skutečnost, že na tradiční rodinné rituály a přípravu jídla zbývá v moderní společnosti stále méně času, ilustrují i obecné spotřebitelské zvyklosti Čechů. Data mateřské společnosti Tesco ukazují, že kategorie hotových či chlazených jídel (tzv. ready-to-eat) v posledních letech setrvale roste – meziročně o 20 procent.

Projekt #VecereBezMobilu je pro Tesco Mobile přirozeným otočením mince. Operátor se dlouhodobě profiluje jako rodinná značka, která skrze výhodné balíčky a tarify pomáhá rodinám zůstat ve spojení v momentech, kdy jsou od sebe daleko. Když už jsou fyzicky spolu, měly by displeje ustoupit do pozadí. S rodinnou filozofií úzce souvisí i volba hrdinů – surikat.

„Surikaty dlouhodobě používáme jako symbol naší komunikace, ale v tomto projektu dávají ještě větší smysl – jsou přirozeně společenské a drží při sobě. Stejně jako rodiny, které chceme motivovat, aby spolu u stolu trávily víc kvalitního času,“ uzavírá Lada Franková, ředitelka marketingu Tesco Mobile.

