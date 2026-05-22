Millie Bobby Brown se stala první globální ambasadorkou značky BRITA

Společnost BRITA představila Millie Bobby Brown jako svou vůbec první globální ambasadorku. Značka, která dlouhodobě patří mezi lídry v oblasti filtrace vody, tím otevírá novou kapitolu v komunikaci hydratace jako přirozené součásti moderní péče o sebe. Nová mezinárodní kampaň odstartovala 7. května.
Pod heslem „Own Your Thing“ se Millie Bobby Brown společně se značkou BRITA zaměřuje na roli hydratace v běžném životě a představuje ji jako přirozený prvek moderní péče o sebe. Kampaň prostřednictvím osobních momentů a drobných rituálů připomíná, že rovnováha a dobrý pocit nemusí stát na velkých gestech. Často je podporují právě jednoduché, vědomé návyky, které i v rychlém tempu dne pomáhají vytvořit potřebný prostor pro sebe sama.
Od mezinárodních premiér až po budování vlastní kosmetické značky představuje Millie Bobby Brown generaci, která dává přednost autenticitě před dokonalostí. Dospívala před zraky veřejnosti, přesto si podle společnosti dokázala zachovat vlastní hlas a určit směr svého příběhu. Jako herečka, producentka a podnikatelka pak ztělesňuje nezávislost, disciplínu i odhodlání jít vlastní cestou.
„Ráda se zapojuji do projektů, které mají smysl, jasný účel a přirozeně zapadají do mého každodenního života. BRITA mi přišla jako ta nejpřirozenější volba,“ míní herečka.
Kampaň s osobním rozměrem
V globální kampani nechává Millie Bobby Brown nahlédnout do momentů, jež tvoří její běžnou rutinu. Vizuální pojetí se záměrně vzdaluje okázalému glamour světu a místo toho staví na přirozenosti, blízkosti a autentických situacích. Hydratace se v nich objevuje jako nenápadná, ale důležitá součást dne – doma, na natáčení, na cestách i mezi náročnými pracovními povinnostmi.
Prostřednictvím digitálního storytellingu, krátkých filmů a osobních vyjádření Brown ukazuje drobné rituály, které jí pomáhají udržet si soustředění, energii a vnitřní rovnováhu. Do scén jsou začleněny i produkty BRITA, které mají podtrhovat hlavní myšlenku kampaně: péče o sebe nemusí být složitá ani okázalá. Někdy začíná u tak samozřejmé věci, jako je sklenice vody.
Krása každodenní hydratace
V jádru kampaně stojí jednoduchá myšlenka. Hydratace není jen základní tělesnou potřebou, ale také součástí vědomého přístupu k sobě samým. Dostatečný příjem vody podporuje normální fungování organismu i celkovou pohodu a díky filtraci kohoutkové vody se tento každodenní rituál stává ještě dostupnějším a přirozenějším.
„S Millie Bobby Brown přibližujeme téma moderní hydratace lidem po celém světě. Naším cílem je, aby se hydratace stala přirozenou součástí vědomého a udržitelného každodenního života – dostupnou, relevantní a škálovatelnou napříč mezinárodními trhy,“ říká Markus Hankammer, CEO BRITA Group.
Společnost BRITA se sídlem v německém Taunussteinu patří mezi přední hráče v oblasti filtrace vody. „Svými produkty podporuje hydrataci v sedmdesáti zemích světa a prostřednictvím nejnovější globální kampaně usiluje o to, aby se hydratace napříč mezinárodními trhy prosadila jako moderní lifestylové téma,“ uzavírá Pavel Staněk, spoluzakladatel a spolumajitel Potten & Pannen – Staněk, jenž je výhradním distributorem značky BRITA pro český a slovenský trh.