Lovela zakládá Mimisterstva

Značka Lovela Baby, která se specializuje na hypoalergenní prací prostředky pro miminka a malé děti s důrazem na šetrnost k citlivé pokožce, přichází s novým dlouhodobým komunikačním konceptem „Mimisterstvo doporučuje”. S nadsázkou tak dává svým výrobkům štempl od té největší autority, tedy od samotných miminek. Za konceptem stojí česká brandová agentura YYY agency.
„Cílem bylo posílit vnímání značky Lovela Baby jako odborníka na bezpečné a šetrné praní pro miminka od prvního dne života, a zároveň nesklouznout ke klišé typickým pro danou kategorii,” říká k zadání pro YYY agency Kateřina Hadžalová, Senior Brand & Trade Marketing Manager ve společnosti Reckitt, pod níž značka Lovela Baby patří.
„Každá matka chce dát svému dítěti to nejlepší. Ale co je nejlepší? Kdo je v tomto případě ta autorita, která to rozhodne? Přece ti, kdo to vědí nejlépe – samotná miminka,“ vysvětluje myšlenku kampaně Michaela Žemlová, Senior Copywriter ve YYY agency. „Novopečené maminky jsou pod velkým tlakem. Ze sociálních sítí se na ně hrne tuna kolikrát naprosto protichůdných rad,” dodává Lucie Štorková, Head of Art tamtéž.
V nové kampani pro Lovelu proto vznikají „Mimisterstva“ – symbolické instituce, kde mají hlavní slovo ti nejmenší. Miminka zde vystupují jako „mimistři“ doporučující produkty, které jsou skutečně šetrné k jejich pokožce, a de facto za to ručí svou kůží. Dávají tak oficiální potvrzení všem rodičům, že používáním Lovely dělají to nejlepší. Mimistři zatím úřadují na třech mimisterstvech: Mimisterstvu šetrného praní, pro citlivou pokožku a pro klid rodičů.
„Nechtěli jsme přicházet s dalším konceptem, kde bude jen miminko a rodiče, kteří se o něj láskyplně starají. Toho je na trhu spoustu. Mimisterstvo Lovelu odliší, dá jí možnost komunikovat konzistentně, a hlavně s humorem a nadsázkou,” říká Miloš Kočí, kreativní ředitel YYY.
Lovela tím reaguje na přehlcený trh, kde značky soupeří technickými argumenty nebo vůněmi. Kampaň poběží primárně na sociálních sítích a v online prostředí. Součástí je také PR uvedení nových „Mimisterstev“, POS materiály či spolupráce s influencery.
Vizitka kampaně:
- Klient: Reckitt
- Agentura: YYY agency
- Creative Director: Miloš Kočí
- Head of Art: Lucie Štorková
- Senior Copywriter: Michaela Žemlová
- Account Director: Michaela Rodovská
- Senior Account Manager: Filip Sajka
- Strategie: Anastasia Tikhomirova, Adriána Kachman