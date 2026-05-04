Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Lovela zakládá Mimisterstva

Značka Lovela Baby, která se specializuje na hypoalergenní prací prostředky pro miminka a malé děti s důrazem na šetrnost k citlivé pokožce, přichází s novým dlouhodobým komunikačním konceptem „Mimisterstvo doporučuje”. S nadsázkou tak dává svým výrobkům štempl od té největší autority, tedy od samotných miminek. Za konceptem stojí česká brandová agentura YYY agency.

„Cílem bylo posílit vnímání značky Lovela Baby jako odborníka na bezpečné a šetrné praní pro miminka od prvního dne života, a zároveň nesklouznout ke klišé typickým pro danou kategorii,” říká k zadání pro YYY agency Kateřina Hadžalová, Senior Brand & Trade Marketing Manager ve společnosti Reckitt, pod níž značka Lovela Baby patří.

„Každá matka chce dát svému dítěti to nejlepší. Ale co je nejlepší? Kdo je v tomto případě ta autorita, která to rozhodne? Přece ti, kdo to vědí nejlépe – samotná miminka,“ vysvětluje myšlenku kampaně Michaela Žemlová, Senior Copywriter ve YYY agency. „Novopečené maminky jsou pod velkým tlakem. Ze sociálních sítí se na ně hrne tuna kolikrát naprosto protichůdných rad,” dodává Lucie Štorková, Head of Art tamtéž.   

V nové kampani pro Lovelu proto vznikají „Mimisterstva“ – symbolické instituce, kde mají hlavní slovo ti nejmenší. Miminka zde vystupují jako „mimistři“ doporučující produkty, které jsou skutečně šetrné k jejich pokožce, a de facto za to ručí svou kůží. Dávají tak oficiální potvrzení všem rodičům, že používáním Lovely dělají to nejlepší. Mimistři zatím úřadují na třech mimisterstvech: Mimisterstvu šetrného praní, pro citlivou pokožku a pro klid rodičů. 

„Nechtěli jsme přicházet s dalším konceptem, kde bude jen miminko a rodiče, kteří se o něj láskyplně starají. Toho je na trhu spoustu. Mimisterstvo Lovelu odliší, dá jí možnost komunikovat konzistentně, a hlavně s humorem a nadsázkou,” říká Miloš Kočí, kreativní ředitel YYY.

Lovela tím reaguje na přehlcený trh, kde značky soupeří technickými argumenty nebo vůněmi. Kampaň poběží primárně na sociálních sítích a v online prostředí. Součástí je také PR uvedení nových „Mimisterstev“, POS materiály či spolupráce s influencery.

Vizitka kampaně:

  • Klient: Reckitt
  • Agentura: YYY agency
  • Creative Director: Miloš Kočí
  • Head of Art: Lucie Štorková
  • Senior Copywriter: Michaela Žemlová
  • Account Director: Michaela Rodovská
  • Senior Account Manager: Filip Sajka
  • Strategie: Anastasia Tikhomirova, Adriána Kachman
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ