Hollandia slaví 35 let. Na výročních kelímcích děkuje zákazníkům

Tradiční česká značka Hollandia letos slaví 35 let na trhu a při této příležitosti připravila speciální kampaň. Jejím hlavním prvkem jsou výroční kelímky s novým designem a poděkováním zákazníkům i zaměstnancům.
Kampaň poběží v offline i online kanálech, přičemž nejintenzivnější bude v květnu a červnu 2026. Hollandia si udržuje pozici jednoho z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších výrobců značkových jogurtů na českém trhu, a to zejména v kategorii bílých selských jogurtů, které dozrávají v kelímku.
Výroční design odkazuje na dlouholetou tradici
Nejvýraznější částí kampaně jsou výroční kelímky vlajkové lodi Hollandia, kterou je Originál Selský bílý jogurt. Jeho 500g varianta je nejprodávanějším značkovým jogurtem na trhu. Místo ikonického větrného mlýna, který je pevně spjat s počátkem karlovarské firmy, odkazuje design kelímků na její 35letou historii.
„Významný milník jsme chtěli oslavit společně se všemi, kteří jsou dlouhodobě věrní naší značce a produktům. Nový design kelímků i kampaň proto pracují s claimem 35 let DÍKY VÁM a připomínají Hollandii jako kvalitní a důvěryhodnou značku,“ říká Michal Škoda, ředitel, jednatel a spoluzakladatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. Doplňuje, že pro Hollandii je kelímek dlouhodobě víc než jen obal. Představuje moment, kdy se značka dostává přímo k zákazníkovi a do jeho každodenního života. Kreativu celé kampaně od vzhledu kelímků, klíčových vizuálů až po online spot připravila agentura LineArt.
Hollandia se připomene ve veřejném prostoru i online
Komunikace bude podpořena širokým mediálním mixem, který kombinuje zásah v offline i online prostředí. Po celý rok se veřejnost v Praze a Brně setká s tematickými celopolepy tramvají. V květnu bude Hollandia k vidění na bigboardech a CLV plochách, o měsíc déle bude probíhat komunikace napříč dalšími kanály. Digitální část stojí na kombinaci brandingových formátů, bannerové reklamy a videoobsahu na platformách YouTube a Meta. Kampaň dále podpoří tištěná inzerce v titulech vydavatelství Mafra a magazínu Apetit. Součástí bude také promo na sociálních sítích a spolupráce s influencery.
Od rebrandingu k výročním kampaním
Prvním rebrandingem prošla značka Hollandia v roce 2016 s kampaní „Moje máma byla kráva.“ Po 25 letech tehdy změnila vizuální identitu i obalový design napříč celým portfoliem. Proměna byla spojena nejen s modernizací vzhledu, ale také s úpravou produktového složení a důrazem na přírodní charakter výrobků. Dalším rebrandingem a redesignem portfolia prošla v roce 2024.
V roce 2021 pak při příležitosti 30 let představila speciální výroční design kelímků. Nesl se v duchu poděkování zaměstnancům a zdůraznění hodnot, na kterých Hollandia dlouhodobě staví. Letošní kampaň k 35. výročí na tuto linii přirozeně navazuje a dále rozvíjí vizuální jazyk i způsob komunikace značky směrem k zákazníkům.
V posledních letech značka rozšiřuje portfolio i mimo kategorii jogurtů. V roce 2025 uvedla na trh nové produkty v podobě čerstvých sýrů, na začátku roku 2026 přidala novou výrobkovou řadu jogurtů s 0 procent tuku jak v bílé, tak i ochucené variantě.
Jednička ve zrání jogurtu v kelímku
V rámci marketingové komunikace pracuje Hollandia i s claimem Jsem jednička ve zrání v kelímku. Zdůrazňuje jeden z hlavních benefitů produktů Hollandia a odkazuje na dlouhodobou expertizu společnosti. „Prvotřídní kvalita jogurtů je pro nás prioritou. Zachováváme tradiční technologii zrání jogurtu přímo v kelímku bez použití stabilizátorů, čímž se odlišujeme v rámci kategorie. Kvalitu našich produktů potvrzují také mezinárodní certifikace, včetně standardu IFS, a pravidelné audity nezávislých organizací,“ doplňuje Škoda. Dále uvádí, že výrobky Hollandia se navíc dlouhodobě umisťují na prvních místech ve spotřebitelských testech a regionálních soutěžích, což posiluje vnímání značky jako spolehlivého garanta kvality v segmentu fermentovaných mléčných výrobků.