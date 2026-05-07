Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Filharmonie Bohuslava Martinů představuje nový vizuální styl. Navrhla ho agentura MIUZA

  • Doporučujeme

Filharmonie Bohuslava Martinů vstupuje do další etapy své komunikace s veřejností. Do 81. sezony představuje nový vizuální styl, který vznikl ve spolupráci s kreativní agenturou MIUZA. Nová identita propojuje tradici klasické hudby s moderním vizuálním jazykem a má za cíl oslovit širší publikum i mimo obvyklou koncertní scénu.

Branding v základu pracuje s výraznou typografií a hlavní komunikační osu vizuálů tvoří práce s velkými jmény skladatelů či interpretů. Design tak zdůrazňuje osobnosti hudebního světa a staví je do centra pozornosti. Charakteristickým motivem jsou také barevné gradientní plochy a kruhové kompozice, které vytvářejí dynamické pozadí portrétů interpretů a skladatelů. Barevná paleta přitom vychází ze symboliky elementů – vzduchu, vody, ohně, země a duše – jako tématu letošní sezóny. Každý z nich reprezentuje jiný barevný tón a společně vytvářejí vizuální metaforu hudby jako živé a proměnlivé energie.

„Cílem redesignu bylo vytvořit vizuální jazyk, který bude respektovat tradici Filharmonie Bohuslava Martinů, ale zároveň ji představí jako živou, současnou instituci. V nové identitě proto kombinujeme výraznou typografii, práci s portréty a barevnou dynamiku inspirovanou přírodními elementy, která symbolizuje emoce a energii hudby,“ vysvětluje Monika Tkáčová, Creative Director agentury MIUZA.

Vizuální styl filharmonie vychází z marketingové strategie, kterou pro filharmonii sestavila taktéž MIUZA. Na jejím základě je vizuál navržený tak, aby byl snadno použitelný napříč digitálními i tištěnými formáty – od plakátů a programů přes online komunikaci až po sociální sítě. Flexibilní grafický systém umožňuje prezentovat jednotlivé koncerty, skladatele i hostující interprety jasně a současně vizuálně jednotně.

„Filharmonie Bohuslava Martinů je institucí s hlubokou tradicí. Zároveň ale chceme být otevření novým posluchačům a současným formám komunikace. Aktualizovaná vizuální identita nám pomáhá představit klasickou hudbu moderním způsobem a zároveň zachovat důstojnost i kvalitu, které k ní patří,“ říká Tomáš Gregůrek, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů.

Redesign je součástí dlouhodobé strategie Filharmonie Bohuslava Martinů, která má za cíl přibližovat klasickou hudbu širšímu publiku a komunikovat ji moderním, vizuálně atraktivním způsobem.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ