Filharmonie Bohuslava Martinů představuje nový vizuální styl. Navrhla ho agentura MIUZA

Filharmonie Bohuslava Martinů vstupuje do další etapy své komunikace s veřejností. Do 81. sezony představuje nový vizuální styl, který vznikl ve spolupráci s kreativní agenturou MIUZA. Nová identita propojuje tradici klasické hudby s moderním vizuálním jazykem a má za cíl oslovit širší publikum i mimo obvyklou koncertní scénu.
Branding v základu pracuje s výraznou typografií a hlavní komunikační osu vizuálů tvoří práce s velkými jmény skladatelů či interpretů. Design tak zdůrazňuje osobnosti hudebního světa a staví je do centra pozornosti. Charakteristickým motivem jsou také barevné gradientní plochy a kruhové kompozice, které vytvářejí dynamické pozadí portrétů interpretů a skladatelů. Barevná paleta přitom vychází ze symboliky elementů – vzduchu, vody, ohně, země a duše – jako tématu letošní sezóny. Každý z nich reprezentuje jiný barevný tón a společně vytvářejí vizuální metaforu hudby jako živé a proměnlivé energie.
„Cílem redesignu bylo vytvořit vizuální jazyk, který bude respektovat tradici Filharmonie Bohuslava Martinů, ale zároveň ji představí jako živou, současnou instituci. V nové identitě proto kombinujeme výraznou typografii, práci s portréty a barevnou dynamiku inspirovanou přírodními elementy, která symbolizuje emoce a energii hudby,“ vysvětluje Monika Tkáčová, Creative Director agentury MIUZA.
Vizuální styl filharmonie vychází z marketingové strategie, kterou pro filharmonii sestavila taktéž MIUZA. Na jejím základě je vizuál navržený tak, aby byl snadno použitelný napříč digitálními i tištěnými formáty – od plakátů a programů přes online komunikaci až po sociální sítě. Flexibilní grafický systém umožňuje prezentovat jednotlivé koncerty, skladatele i hostující interprety jasně a současně vizuálně jednotně.
„Filharmonie Bohuslava Martinů je institucí s hlubokou tradicí. Zároveň ale chceme být otevření novým posluchačům a současným formám komunikace. Aktualizovaná vizuální identita nám pomáhá představit klasickou hudbu moderním způsobem a zároveň zachovat důstojnost i kvalitu, které k ní patří,“ říká Tomáš Gregůrek, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů.
Redesign je součástí dlouhodobé strategie Filharmonie Bohuslava Martinů, která má za cíl přibližovat klasickou hudbu širšímu publiku a komunikovat ji moderním, vizuálně atraktivním způsobem.