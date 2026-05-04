Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

ČPP spouští novou kampaň s Patem a Matem

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) spouští kampaň k životnímu pojištění s heslem Když jde o život, jedeme v tom s vámi. V kampani na životní pojištění poprvé využije maskoty Pata a Mata.

„V novém spotu se s Patem a Matem tentokrát vypravíme na výlet. Naši oblíbenci nasednou na kola a vyrazí za společnými zážitky, které se neobejdou bez komplikací. Jejich kutilství, přátelství a dobré pojištění jim opět pomůže každou situaci zvládnout a výlet si nakonec užijí,“ popisuje děj spotu marketingová ředitelka ČPP Jolana Kolaříková.

„Kampaň v online prostředí a na OOH plochách staví na prvku regionality, kdy využíváme reálná prostředí z mnoha koutů Česka. Například ve Středočeském kraji tak Pat a Mat projíždí kolem Karlštejna a na Moravě jim kulisu dělají Pustevny nebo zámek Lednice. Regionálních mutací máme celkem šest,“ říká Kolaříková a doplňuje, že je to také poprvé, kdy pojišťovna spojuje maskoty s produktem životního pojištění.

 „Pata a Mata jsme doposud mohli vídat v reklamách ČPP, jak řeší patálie se svým autem nebo v rámci domácnosti. Nyní chceme naplno využít jejich potenciál a ukázat, že i téma životního pojištění umíme podat s nadhledem,“ dodává Kolaříková.

ČPP, která byla loni zvolena třetí klientsky nejpřívětivější životní pojišťovnou roku, v kampani podporují i data. „Rychlost vyřízení pojistných událostí je pro klienty zásadní veličinou. Proto v rámci kampaně pracujeme s informací, že v ČPP 75 procent škod z úrazových rizik vyřídíme do dvou pracovních dnů,“ říká Jolana Kolaříková s tím, že se jedná o statistiky u škod produktu Neon hlášených online v případě doručení všech požadovaných podkladů. Lidé mohou v souvislosti s kampaní do konce července využít i 30procentní slevu na připojištění trvalých následků úrazu. ČPP nově u produktu Neon Life v rámci připojištění závažných onemocnění a poranění rozšířila výčet diagnóz o lymskou boreliózu a rozšířila i plnění u nákladů spojených s asistovanou reprodukcí.

Kampaň potrvá od května do konce června a v druhé vlně od poloviny srpna do konce listopadu. Má mít celorepublikový zásah a bude komunikována prostřednictvím televizních kanálů Prima a Nova Group, doplněných o injektáže na ČT1. V rádiích se objeví spotová kampaň na Rádiu Blaník a Hitrádiu, doplní ji sponzoring časomíry na Rádiu Impuls. Součástí mediálního mixu jsou tištěná a online média.

Kampaň se objeví také na sociálních sítích ČPP a v rámci OOH formátů. Kreativní koncept připravila agentura Loosers, produkci spotu zajistilo BoBa studio s.r.o., nákup televizních prostor zprostředkovala agentura PHD a komunikaci na sociálních sítích zastřešuje Social Sharks. Součástí kampaně budou také reklamní předměty, konkrétně lékárnička a náplasti v pevném plastovém obalu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ