ČPP spouští novou kampaň s Patem a Matem

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) spouští kampaň k životnímu pojištění s heslem Když jde o život, jedeme v tom s vámi. V kampani na životní pojištění poprvé využije maskoty Pata a Mata.
„V novém spotu se s Patem a Matem tentokrát vypravíme na výlet. Naši oblíbenci nasednou na kola a vyrazí za společnými zážitky, které se neobejdou bez komplikací. Jejich kutilství, přátelství a dobré pojištění jim opět pomůže každou situaci zvládnout a výlet si nakonec užijí,“ popisuje děj spotu marketingová ředitelka ČPP Jolana Kolaříková.
„Kampaň v online prostředí a na OOH plochách staví na prvku regionality, kdy využíváme reálná prostředí z mnoha koutů Česka. Například ve Středočeském kraji tak Pat a Mat projíždí kolem Karlštejna a na Moravě jim kulisu dělají Pustevny nebo zámek Lednice. Regionálních mutací máme celkem šest,“ říká Kolaříková a doplňuje, že je to také poprvé, kdy pojišťovna spojuje maskoty s produktem životního pojištění.
„Pata a Mata jsme doposud mohli vídat v reklamách ČPP, jak řeší patálie se svým autem nebo v rámci domácnosti. Nyní chceme naplno využít jejich potenciál a ukázat, že i téma životního pojištění umíme podat s nadhledem,“ dodává Kolaříková.
ČPP, která byla loni zvolena třetí klientsky nejpřívětivější životní pojišťovnou roku, v kampani podporují i data. „Rychlost vyřízení pojistných událostí je pro klienty zásadní veličinou. Proto v rámci kampaně pracujeme s informací, že v ČPP 75 procent škod z úrazových rizik vyřídíme do dvou pracovních dnů,“ říká Jolana Kolaříková s tím, že se jedná o statistiky u škod produktu Neon hlášených online v případě doručení všech požadovaných podkladů. Lidé mohou v souvislosti s kampaní do konce července využít i 30procentní slevu na připojištění trvalých následků úrazu. ČPP nově u produktu Neon Life v rámci připojištění závažných onemocnění a poranění rozšířila výčet diagnóz o lymskou boreliózu a rozšířila i plnění u nákladů spojených s asistovanou reprodukcí.
Kampaň potrvá od května do konce června a v druhé vlně od poloviny srpna do konce listopadu. Má mít celorepublikový zásah a bude komunikována prostřednictvím televizních kanálů Prima a Nova Group, doplněných o injektáže na ČT1. V rádiích se objeví spotová kampaň na Rádiu Blaník a Hitrádiu, doplní ji sponzoring časomíry na Rádiu Impuls. Součástí mediálního mixu jsou tištěná a online média.
Kampaň se objeví také na sociálních sítích ČPP a v rámci OOH formátů. Kreativní koncept připravila agentura Loosers, produkci spotu zajistilo BoBa studio s.r.o., nákup televizních prostor zprostředkovala agentura PHD a komunikaci na sociálních sítích zastřešuje Social Sharks. Součástí kampaně budou také reklamní předměty, konkrétně lékárnička a náplasti v pevném plastovém obalu.