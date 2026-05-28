Coca-Cola spouští kampaň „Made By“. Přináší příběhy z Česka a Slovenska a slaví 55 let výroby

Coca-Cola představuje v Česku a na Slovensku novou kampaň „Made By“, která mimo jiné oslavuje 55 let od zahájení výroby v Česku. Prostřednictvím emocionálního konceptu a 360° komunikace kampaň staví do popředí lidi, kteří stojí za lokální výrobou slavného nápoje, a k tomu přináší životní příběhy propojující generace.
Srdcem kampaně jsou zaměstnanci systému Coca-Cola z Česka a Slovenska – lidé z výroby, logistiky, obchodu i kanceláří. Jejich autentické příběhy a vystoupení tvoří hlavní osu komunikace. Originální video s písní od Václava Neckáře a Emmy Drobné tuto myšlenku doplňuje a symbolicky propojuje generace i oba trhy prostřednictvím emocionálního storytellingu.
„Made By“ tak posouvá tradiční komunikaci značky směrem k hlubší autenticitě a lokálnímu ukotvení. Nejde pouze o produkt, ale o lidi, kteří za ním stojí, a o každodenní momenty, které pomáhají vytvářet.
Kampaň byla spuštěna v květnu a poběží do konce června 2026. Je koncipovaná jako plně integrovaná aktivace kombinující interní i externí komunikaci: outdoorové pokrytí napříč regiony, digitální kanály, tištěné tituly a PR aktivity.
Oslava 55 let
Výroční kampaň navazuje na dlouhou historii značky u nás. Ta sahá až ke konci druhé světové války, kdy se sem Coca-Cola dostala poprvé spolu s americkými vojáky. Známé jsou především příběhy ze západních Čech, kde se tehdy lahve tohoto nápoje neformálně směňovaly za plzeňské pivo. Skutečný zlom pak nastal v roce 1971 se zahájením licenční výroby ve společnosti Fruta Brno, díky které se značka stala součástí nabídky na československém trhu.
„Kampaň ‚Made By‘ tak redefinuje způsob, jakým Coca-Cola komunikuje své dědictví – prostřednictvím autentických tváří, lokálních příběhů a moderní marketingové exekuce, která odpovídá současným očekáváním publika,“ říká Kateřina Třísková brand manažerka Coca-Cola. „Ukazuje sílu propojení globální značky s lokálním kontextem,“ dodává.