Beneš a Štim sjednocují služby pod značkou See Production

Renomovaní tvůrci sjednocují své služby v jednom produkčním studiu a posilují roli partnera pro marketingové týmy. Značka See Production nově zastřešuje kompletní video a foto produkci i další audiovizuální projekty.

Značka Fotograf Česko, dosud vnímaná jako samostatný projekt, zůstává součástí produkčního studia jako specializovaná fotografická divize s celorepublikovou sítí profesionálů. Za oběma brandy stojí zakladatelé Marian Beneš a Marek Štim, fotografové a tvůrci s více než třicetiletými zkušenostmi.

„Dnes už nestačí jen dodávat obsah. Firmy hledají partnera, který jim pomůže vizuální komunikaci řídit, zjednodušit a udržet v jednotné kvalitě,“ říká Marian Beneš. „Fotograf Česko vzniklo jako projektová platforma uvnitř See Production. Dnes tuto realitu otevřeně komunikujeme – jeden tým, jedna odpovědnost,“ doplňuje Marek Štim.

Partner klientům i markeťákům

See Production se profiluje jako plnohodnotné produkční studio schopné řídit audiovizuální projekty od A do Z.

Studio dlouhodobě funguje jako externí produkční partner marketingových týmů. Pomáhá efektivně plánovat, koordinovat a řídit vizuální výstupy. Klientům nabízí centralizované řešení, které přináší:

  • jednotný vizuální styl napříč pobočkami
  • konzistentní kvalitu výstupů
  • jednodušší procesy a komunikaci
  • úsporu času i interních kapacit

Studio staví na kombinaci zkušeností zakladatelů a široké sítě spolupracovníků, kterou doplňuje nová generace talentovaných tvůrců, zejména absolventi Vysoké škole kreativní komunikace, kde zakladatelé působí.

Zakladatelé spolupracovali se značkami jako Kaufland, Košík, Notino, Škoda nebo Woox. V posledním roce See Production dále rozšířilo portfolio o klienty jako Kärcher, Lumon, Smarty, Rendl či agenturu Boomerang Communication.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

