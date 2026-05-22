Air Bank posouvá svůj reklamní styl. Sází na kamarádské vztahy a rychlejší tempo

Air Bank představuje nové spoty ve své ATL kampani, které navazují na dosavadní divadelní pojetí reklam, ale přidávají na dynamice a posouvají značku směrem k výraznějšímu reklamnímu stylu.
První spot z kampaně s názvem „Nákupy/Chytrá čísla“ startuje v televizi (Nova Group) i online. Hlavní role v něm ztvárnily herečky Vanda Chaloupková a Jasmína Houf. Dvojice kamarádek v reklamě řeší každodenní dilema kolem utrácení a plánování financí. Misí Air Bank má být zjednodušování všeho kolem peněz, v příběhu tak banka ukazuje funkci aplikace, díky které klienti „na jedno kliknutí vidí“, kolik peněz jim zbývá do výplaty.
„Chtěli jsme naši komunikaci posunout tak, aby byla atraktivnější, dynamičtější a bližší i mladším lidem. Nově pracujeme s inspirativnějšími postavami, větším humorem a civilnějšími situacemi, které lidé dobře znají z běžného života,“ říká Oldřich Dostál, marketingový ředitel Air Bank.
Nově banka pro každý spot organizuje samostatný casting a pracuje spíše s kamarádskými než partnerskými vztahy. Do budoucna chce pracovat i s více postavami najednou. „Rozšiřujeme okruh postav a herců, se kterými pracujeme. Díky tomu můžeme lépe ukazovat i finanční situace a potřeby, které nejsou spojené jen s partnerským soužitím nebo rodinnými financemi,“ dodává Oldřich Dostál.
Na kampani se podílí agentura Beze Strachu, která pro Air Bank připravuje komunikaci zaměřenou na Gen Z. Banka zároveň nově využívá AI při přípravě reklamních spotů, lonkrétně při tvorbě storyboardů, stillmatiků nebo animatiků. Umělá inteligence podle banky ale neslouží k samotné produkci spotů, pomáhá především při ověřování scénářů, tempa a fungování jednotlivých scén ještě před natáčením.