Voltaren se stává oficiálním licencovaným produktem Liga mistrů UEFA a spouští kampaň

Značka Voltaren od společnosti Haleon se nově stává oficiálním licencovaným produktem Liga mistrů UEFA pro sezóny 2025/26 a 2026/27. Partnerství přichází před startem nové sezóny a propojuje oblast péče o zdraví s jednou z nejsledovanějších sportovních událostí na světě. Součástí spolupráce je i nová kampaň „Fotbal námi hýbe. Voltaren nás udržuje v pohybu“.

Spolupráce odstartuje v České republice, Německu, Nizozemsku, Belgii, Francii, Slovensku a Maďarsku, a v příštím roce se rozšíří o Polsko, Spojené království a Španělsko. Voltaren tak vstupuje do prostředí, které každoročně sledují stovky milionů fanoušků – samotné finále Ligy mistrů přitahuje až 145 milionů diváků po celém světě.

Partnerství vychází z jednoduchého zjištění: bolest je běžnou součástí života a často omezuje pohyb. Podle dostupných dat ji v uplynulém roce zažilo 91 procent lidí a většina z nich kvůli ní omezuje fyzickou aktivitu. Právě na tento moment chce Voltaren reagovat propojením své více než padesátileté expertízy v oblasti lokální úlevy od bolesti s emocí a energií vrcholového fotbalu.

Součástí spolupráce je i nová kampaň „Fotbal námi hýbe. Voltaren nás udržuje v pohybu“, která pracuje s technologií snímání pohybu. Ta zachycuje reálné reakce fanoušků během zápasů a převádí je do dynamických 3D vizuálů. Ty se následně objeví v outdoorových kampaních, na sociálních sítích i v digitálním prostoru.

Vedle komunikační kampaně přináší partnerství i marketingový rozměr v podobě licencovaných produktů. Vybrané produkty Voltaren, včetně gelů, náplastí nebo sprejů, ponesou oficiální branding Ligy mistrů UEFA. Právě spojení silné sportovní značky s každodenně využívanými produkty představuje dlouhodobě efektivní nástroj, jak oslovit široké publikum a posílit viditelnost značky napříč trhy.

„Od gólu v poslední minutě až po oslavy, které následují, námi fotbal hýbe emocionálně i fyzicky a bolest by nikoho neměla brzdit. Prostřednictvím tohoto licenčního partnerství s Ligou mistrů UEFA přinášíme produkty Voltaren na úlevu od bolesti ještě většímu počtu fotbalových fanoušků a zároveň prohlubujeme náš přístup k tomu, jak podporujeme pohyb a zotavení spotřebitelů. Produkty Voltaren na úlevu od bolesti, kterým důvěřují miliony spotřebitelů i zdravotnických pracovníků, pomáhají lidem zůstat aktivními a pohybovat se s jistotou. Toto dvouleté partnerství staví Voltaren do centra fotbalové kultury – oslovuje nové publikum a pomáhá fanouškům i hráčům zůstat v pohybu a užívat si důležité okamžiky,“ uvedla Kath Swallow, vedoucí kategorie volně prodejných léků ve společnosti Haleon s tím, že ani drobná fyzická omezení nemusí stát v cestě zážitkům, které spojují miliony lidí po celém světě.

