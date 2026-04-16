Vodafone přichází s novou kampaní a slibem Stačí říct od Leo Prague. Hlásí také zisk titulu Nejlepší pevná síť v Česku za rok 2025

Vodafone, který letos oslavuje svoje 20. výročí v Česku, přichází s novou kampaní s názvem Stačí říct. Kampaň z dílny Leo Prague, které spadá pod Publicis Groupe, má za cíl podpořit znalost o novém zákaznickém slibu telefonního operátora Ask Once a zásadně tak zlepšit zákaznickou zkušenost. Zároveň Vodafone získal titul FBB Network jako Nejlepší pevná síť v Česku za rok 2025 podle nPerf Barometers 2025.
Nosnou myšlenkou kampaně je Stačí říct, tedy stačí jednou zavolat operátorovi nebo jednou dojít na pobočku a Vodafone se postará o vyřešení požadavku tak, aby se zákazníci a zákaznice nemuseli opakovat, nemuseli nic hlídat a měli jistotu, že se jejich požadavek skutečně řeší.
„Stačí říct je náš jednoduchý závazek: zákazník či zákaznice svůj požadavek sdělí jednou a my přebíráme odpovědnost za vše, co následuje. Přináší to jistotu, klid a minimum starostí. I když Stačí říct v zákulisí znamená řadu změn napříč týmy, procesy a technologiemi podporovanými umělou inteligencí, rozhodující je výsledek – klid a jistota a vztah založený na důvěře. Přesně takovou každodenní zkušenost chceme doručovat milionům našich zákazníků a zákaznic,” uvedl Lukáš Viktora, Senior Customer Experience Manager společnosti Vodafone.
„Zákazníci dnes očekávají, že se na značku můžou maximálně spolehnout, že požadavek bude vyřešen k jejich spokojenosti a že ho nebudou muset znovu a znovu opakovat. Tyto klíčové benefity jsme se rozhodli komunikovat skrze každodenní rodinné situace, které s humorem ukazují, jak důležité je mít parťáka jako je Vodafone, kterému od teď prostě “Stačí říct,“ uvedla Nikola Foktová, Creative Director Leo Prague.
Ocenění FBB Network od nPerf
Za loňský rok si také Vodafone připsal titul Nejlepší výkon na internetu prostřednictvím pevné linky za rok 2025, který uděluje společnost nPerf. Vodafone pokrývá nejvíce domácností v České republice svým pevným vysokorychlostním internetem 1 Gb (až 2 miliony), i 2 Gb (až 1,4 milionu). Pevný internet u Vodafonu dosáhl za loňský rok na průměrnou rychlost 193Mbps, čímž překonal svou konkurenci.
„Z tohoto ocenění máme upřímnou radost, o to více nás těší, že se nám podařilo obhájit první místo z roku 2024. Cenu za Nejlepší pevný internet vnímáme jako jasné potvrzení, že strategie, kterou dlouhodobě rozvíjíme, dává smysl a přináší konkrétní výsledky. Je pro nás zároveň závazkem do budoucna – chceme i nadále zlepšovat naše služby a být pro naše zákazníky spolehlivým partnerem, na kterého se mohou kdykoli obrátit,“ uvedl Lukáš Sedmera, Fix Broadband Segment Manager společnosti Vodafone.
Kampaně běží v TV, outdooru, digitálu i na sociálních sítích. Nejlepší pevné připojení od Vodafone se stalo také sponzorem mnoha oblíbených sportovních událostí, jako například RunCzech nebo mistrovství světa v hokeji.
Vizitka kampaní:
- Account Director: Barbora Veselá, Leo Prague
- Account Manager: Lucie Husičková, Leo Prague
- Creative Director: Nikola Foktová, Leo Prague a MSL Czech Republic
- Creative Leader: Klára Javůrková, Leo Prague
- Senior Art Director: Zora Makovská, Leo Prague
- Senior Copywriter: Kateřina Obrazová, Leo Prague
- Art Director: Michal Plecháč, Leo Prague
- Art Director: Nadezda Tuzhilkina, Leo Prague
- Motion Designer: Jakub Mierva, Leo Prague
- Motion Designer: Ondřej Štefák, Leo Prague
- Social content: Tomáš Ulrich, Publicis Groupe
- Influencers: Irena Stará, Publicis Groupe
- Media Planning: Dentsu
- Production: Procoma
- Režisér: Robert Hloz
- Fotograf: Marek Musil
- Média: TV, radio, internet, sociální sítě, influencer marketing, OOH, print
- Trvání kampaně: duben až květen 2026