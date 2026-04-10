Touha tvořit: Británie oslavuje tamní odkaz českého krále obuvi Tomáše Bati

Výročí 150 let od narození českého podnikatele a vizionáře Tomáše Bati připomíná ve Velké Británii výstava Touha tvořit: Baťova architektura sounáležitosti, kterou si nově mohou prohlédnout návštěvníci galerie Vitrínka Českého centra Londýn.
Výstava se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících částí. Touha tvořit představuje Baťovo dědictví jako komplexní filozofii, spojující práci se službou, podnikání se vzděláváním a osobní rozvoj s odpovědností vůči ostatním.
„Výstava Českého centra Londýn o odkazu Tomáše Bati ukazuje, jak daleko může člověka zavést touha tvořit. Třeba ze Zlína do East Tilbury nedaleko Londýna, kde je dodnes česká stopa – s baťovským logem – vyrytá hodně hluboko a každý Čech a Češka tu můžou být pyšní na dojem, který tu firma zanechala. Dodnes tu stojí socha zakladatele, jmenují se po něm ulice a zdejší architekturou se zabývají britští badatelé. Baťovský fenomén připomíná, že součástí našeho národního příběhu jsou velké vize a schopnost ‚dobýt‘ svět,“ říká ředitelka Českého centra Londýn Tereza Šídlová.
Baťova Architektura sounáležitosti pak oživuje Baťův odkaz v Británii, město East Tilbury, prostřednictvím architektonických výkresů, historických fotografií a originálních artefaktů, které evokují jeho charakteristickou modernistickou atmosféru. Obě části společně mapují, jak se myšlenky promítly do stavební podoby – od vize k plánování, od plánování ke každodennímu životu – a vytvářejí ucelený příběh o sounáležitosti, práci a komunitě.
„V Bata Heritage Centre věříme, že je důležité udržet Baťovo jméno v živé paměti, a to nejen u místních obyvatel zde v East Tilbury, kde je jeho odkaz stále zřetelný. Snažíme se proto aktivně šířit příběh firmy, která měla na tuto oblast tak zásadní vliv, a dělá nám velkou radost, že mezi lidmi roste zájem pochopit vizi Tomáše Bati a společenský dopad, který na toto místo měla,“ dodává Mike Tarbard, předseda Bata Heritage Centre v East Tilbury.
Výstavu Touha tvořit: Baťova architektura sounáležitosti pořádá České centrum Londýn ve spolupráci s Bata Heritage Centre.