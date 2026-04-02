Škoda Auto vyzývá české řidiče, aby „neřídili na plech”

Velikonoce jsou jedním z nejrizikovějších období na českých silnicích. Celkem 61 účastníků dopravních nehod bylo během loňských Velikonoc pod vlivem alkoholu. Škoda Auto proto letos spouští iniciativu „Neřídím na plech“. Jako největší český automobilový výrobce řidičům připomíná, že alkohol za volant nepatří – na Velikonoce, ani nikdy jindy.
„Bezpečnost na silnicích dlouhodobě patří mezi naše hlavní priority,“ říká vedoucí marketingu Škoda Auto pro český trh Nikola Parrák a dodává: „A právě proto podporujeme iniciativy za nulovou toleranci alkoholu za volantem.“
Symbolem kampaně se staly zdeformované plechovky s nealkoholickým zeleným pivem. Obsah alkoholu v nealko pivu se přitom limitně blíží nule. Jako klíčový vizuální prvek obalu značka zvolila právě číslo 61 – společně s efektem zmačkání, který odkazuje na pomačkané plechy nabouraných automobilů.
Kreativní koncept i exekuci měla na starosti agentura Zaraguza. „Problematika alkoholu za volantem je bohužel stále aktuální, potřebovali jsme ale najít novou formu, která k ní upoutá pozornost před Velikonoci,“ zmiňuje Key Account Manager Karolina Koutná.
V rámci kampaně obdržely speciální plechovky české osobnosti jako Marek Lambora, Aneta Kostka, Jiří Ježek, Tomáš Zástěra a další, redakce automobilových médií i lifestylová média jako Refresher a HeyFomo.
V neposlední řadě značka šíří povědomí o problematice pomocí outdoorové kampaně, vlastních sociálních sítí a na webu NeridimNaPlech.cz. Během prodlouženého velikonočního víkendu zastihne kampaň řidiče i kontaktně přímo na silnicích. Za negativní test na alkohol dostanou řidiči přímo od policejní hlídky jednu z unikátních plechovek se zeleným nealko pivem.
Iniciativa Neřídím na plech vznikla za podpory Policie České republiky. Kromě bezpečnostních složek kampaň podpořila i Platforma Vize 0, která dlouhodobě usiluje o snížení počtu automobilových nehod v České republice. O výrobu limitované edice zeleného nealko speciálu se postaral minipivovar Trilobit, který jej uvařil výhradně pro účely této kampaně.
Vizitka kampaně:
- Klient: Škoda Auto
- Agentura: Zaraguza CZ
- CCO: Mike Martin
- Creative Director: Michal Krhut, Vladimír Zikmund
- Copywriter: Evženie Babets, Matej Svoboda
- Art Director: Gesu Mirzo, Marián Vaňo
- Motion Designer: Lukáš Chudáček, Filip Geleta
- Strategy Director: David Červený
- Strategic Planner: Michaela Tvrdíková
- Key Account Manager: Karolina Koutná