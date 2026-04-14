REMAX mění identitu. Ikonický balón vstupuje do digitální éry

Globální rebranding jedné z největších realitních značek na světě přichází i do Česka. REMAX reaguje na přesun realitního trhu do online prostředí a představuje moderní identitu založenou na principu „digital-first“, která má síť připravit na další desetiletí.
Realitní společnost REMAX Česko v roce 2026 spouští komplexní rebranding celé sítě. Jedná se o součást globální transformace značky, která po téměř 53 letech své existence reflektuje zásadní změny v chování klientů i fungování realitního trhu.
Společnost REMAX vznikla v roce 1973 v USA a dnes působí ve více než 110 zemích světa. Její ikonický červeno-bílo-modrý balón patří mezi nejznámější symboly v realitním byznysu. Právě tento symbol zůstává zachován i v rámci rebrandingu – v modernější, minimalistické podobě přizpůsobené digitálnímu prostředí.
Za téměř 53 let prošla značka několika vizuálními změnami a vždy si zachovala svou základní identitu. Aktuální rebranding patří mezi nejvýznamnější změny posledních desetiletí a navazuje na předchozí aktualizaci z roku 2017.
Ikonický balón zůstává zachován v modernější a minimalističtější podobě. Součástí změny je také úprava logotypu na „REMAX Česká republika“, který upouští od tradiční lomítka. Upravená typografie a flexibilnější vizuální systém zároveň umožňují lepší přizpůsobení lokálním trhům.
Důvod změny je jednoznačný. Realitní trh se zásadně přesunul do online prostředí. Většina klientů dnes začíná hledání nemovitosti digitálně a kvalita online prezentace výrazně ovlivňuje jejich rozhodování. Nový branding je proto navržen jako „digital-first“: jednodušší a čistší design, lepší čitelnost na mobilních zařízeních, optimalizace pro sociální sítě a online marketing.
„Rebranding pro nás není jen estetickou změnou. Jedná se o strategický krok, kterým reagujeme na vývoj trhu i očekávání klientů. Chceme být značkou, která je nejen silná a důvěryhodná, ale také moderní, inovativní a digitálně připravená,“ uvádí Jan Hrubý, generální ředitel REMAXu pro Českou a Slovensko.
REMAX Česká republika zavádí nový branding jako součást globální strategie. Nová vizuální identita bude postupně zavedena v celé síti, od marketingových materiálů přes online komunikaci až po fyzické prostory kanceláří. Cílem je vytvořit jednotný a rozpoznatelný zážitek pro klienta bez ohledu na region.
Rebranding je propojen s technologickou transformací společnosti. Spolu s novou identitou přicházejí také digitální nástroje, které zvyšují efektivitu makléřů a zlepšují zákaznickou zkušenost.
„Naší ambicí je být první volbou pro klienty i makléře. Rebranding je jasným signálem, že se posouváme vpřed a aktivně formujeme budoucnost realitního trhu,“ uzavírá Hrubý.
REMAX vstupuje do další fáze svého vývoje s jasným cílem – udržet si silnou pozici na trhu a zároveň zůstat relevantní pro novou generaci klientů.