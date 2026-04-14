REMAX mění identitu. Ikonický balón vstupuje do digitální éry

Globální rebranding jedné z největších realitních značek na světě přichází i do Česka. REMAX reaguje na přesun realitního trhu do online prostředí a představuje moderní identitu založenou na principu „digital-first“, která má síť připravit na další desetiletí.

Realitní společnost REMAX Česko v roce 2026 spouští komplexní rebranding celé sítě. Jedná se o součást globální transformace značky, která po téměř 53 letech své existence reflektuje zásadní změny v chování klientů i fungování realitního trhu.

Společnost REMAX vznikla v roce 1973 v USA a dnes působí ve více než 110 zemích světa. Její ikonický červeno-bílo-modrý balón patří mezi nejznámější symboly v realitním byznysu. Právě tento symbol zůstává zachován i v rámci rebrandingu – v modernější, minimalistické podobě přizpůsobené digitálnímu prostředí.

Za téměř 53 let prošla značka několika vizuálními změnami a vždy si zachovala svou základní identitu. Aktuální rebranding patří mezi nejvýznamnější změny posledních desetiletí a navazuje na předchozí aktualizaci z roku 2017.

Ikonický balón zůstává zachován v modernější a minimalističtější podobě. Součástí změny je také úprava logotypu na „REMAX Česká republika“, který upouští od tradiční lomítka. Upravená typografie a flexibilnější vizuální systém zároveň umožňují lepší přizpůsobení lokálním trhům.

Důvod změny je jednoznačný. Realitní trh se zásadně přesunul do online prostředí. Většina klientů dnes začíná hledání nemovitosti digitálně a kvalita online prezentace výrazně ovlivňuje jejich rozhodování. Nový branding je proto navržen jako „digital-first“: jednodušší a čistší design, lepší čitelnost na mobilních zařízeních, optimalizace pro sociální sítě a online marketing.

„Rebranding pro nás není jen estetickou změnou. Jedná se o strategický krok, kterým reagujeme na vývoj trhu i očekávání klientů. Chceme být značkou, která je nejen silná a důvěryhodná, ale také moderní, inovativní a digitálně připravená,“ uvádí Jan Hrubý, generální ředitel REMAXu pro Českou a Slovensko.

REMAX Česká republika zavádí nový branding jako součást globální strategie. Nová vizuální identita bude postupně zavedena v celé síti, od marketingových materiálů přes online komunikaci až po fyzické prostory kanceláří. Cílem je vytvořit jednotný a rozpoznatelný zážitek pro klienta bez ohledu na region.

Rebranding je propojen s technologickou transformací společnosti. Spolu s novou identitou přicházejí také digitální nástroje, které zvyšují efektivitu makléřů a zlepšují zákaznickou zkušenost.

„Naší ambicí je být první volbou pro klienty i makléře. Rebranding je jasným signálem, že se posouváme vpřed a aktivně formujeme budoucnost realitního trhu,“ uzavírá Hrubý.

REMAX vstupuje do další fáze svého vývoje s jasným cílem – udržet si silnou pozici na trhu a zároveň zůstat relevantní pro novou generaci klientů.

Klára Blažková Alza
Komunita a lidé
CMO Alzy: Kdybychom se řídili jen daty, nikam bychom se neposunuli
Jiří Jón ČSOB
Komunita a lidé
Nová kapitola ČSOB: Chceme dlouhodobé vztahy, říká Jón
a blue background with lines and networks illustration
Online a social
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026

MAM Exkluzivně v časopise

Olša FOTO Jiri Turek
Komunita a lidé
Olša: Kalifornští Češi mají zájem o své kořeny
Apple Store at 5th Ave in Manhattan, New York City
Zadavatelé a značky
Apple: Anatomie značky, která naučila svět chtít víc
Ontario
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Miska zvítězila nad půllitrem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
