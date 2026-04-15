První ambasadorský spot. Nespresso zahájilo globální kampaň se zpěvačkou Dua Lipa

Nespresso v březnu oznámilo svou další ambasadorskou tvář. Tou se stala zpěvačka Dua Lipa. V dubnu pak společnost představila první Director’s Cut spot, ve kterém, místy společně s Georgem Clooneym, provází diváky různými světy jednotlivých káv.
„Globální popová hvězda Dua Lipa je obdivována nejen pro svůj charakteristický hudební styl a energická vystoupení, ale také pro svůj vliv jako moderní ikona stylu a kulturní trendsetterka. Neustále se vyvíjí, objevuje nové směry a nebojí se experimentovat,“ míní Nespresso. A právě tyto hodnoty mají stát v samotném srdci značky.
To se nyní odrazilo i nově zveřejněném spotu, ve kterém Lipa diváky provází podle chutí kávy různými světy. Skrze ochutnávky z kávovaru Ventura se Lipa ocitá na lodi, v džungli, ráno v posteli, nebo například na levandulovém poli.
Globální kampaň Vertuo World, která byla 14. dubna spuštěna napříč všemi komunikačními kanály a symbolicky zahajuje novou kreativní éru značky. Kampaň vedená zpěvačkou Dua Lipa má nabídnout moderní interpretaci závazku Nespresso k objevování nových chutí a k vytváření výjimečných kávových zážitků.
„Mám pocit, že jsem s Nespresso vlastně vyrůstala. Kávovar Nespresso byl vždy někde poblíž – doma u rodiny, na natáčení nebo v hotelovém pokoji. Proto pro mě bylo rozhodnutí spojit se s touto značkou úplně přirozené. Líbí se mi, jak neustále objevují nové chutě a hledají způsoby, jak se jako značka dál vyvíjet. Spolupráce je zatím skvělá zábava a je to teprve začátek,“ dodává Dua Lipa.
A jak již Nespresso v minulosti avizovalo, ani kampaň s Duou Lipa se neobejde bez dlouholeté tváře značky George Clooneyho.