Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

První ambasadorský spot. Nespresso zahájilo globální kampaň se zpěvačkou Dua Lipa

Nespresso v březnu oznámilo svou další ambasadorskou tvář. Tou se stala zpěvačka Dua Lipa. V dubnu pak společnost představila první Director’s Cut spot, ve kterém, místy společně s Georgem Clooneym, provází diváky různými světy jednotlivých káv.

„Globální popová hvězda Dua Lipa je obdivována nejen pro svůj charakteristický hudební styl a energická vystoupení, ale také pro svůj vliv jako moderní ikona stylu a kulturní trendsetterka. Neustále se vyvíjí, objevuje nové směry a nebojí se experimentovat,“ míní Nespresso. A právě tyto hodnoty mají stát v samotném srdci značky.

To se nyní odrazilo i nově zveřejněném spotu, ve kterém Lipa diváky provází podle chutí kávy různými světy. Skrze ochutnávky z kávovaru Ventura se Lipa ocitá na lodi, v džungli, ráno v posteli, nebo například na levandulovém poli.

Globální kampaň Vertuo World, která byla 14. dubna spuštěna napříč všemi komunikačními kanály a symbolicky zahajuje novou kreativní éru značky. Kampaň vedená zpěvačkou Dua Lipa má nabídnout moderní interpretaci závazku Nespresso k objevování nových chutí a k vytváření výjimečných kávových zážitků.

„Mám pocit, že jsem s Nespresso vlastně vyrůstala. Kávovar Nespresso byl vždy někde poblíž – doma u rodiny, na natáčení nebo v hotelovém pokoji. Proto pro mě bylo rozhodnutí spojit se s touto značkou úplně přirozené. Líbí se mi, jak neustále objevují nové chutě a hledají způsoby, jak se jako značka dál vyvíjet. Spolupráce je zatím skvělá zábava a je to teprve začátek,“ dodává Dua Lipa.

A jak již Nespresso v minulosti avizovalo, ani kampaň s Duou Lipa se neobejde bez dlouholeté tváře značky George Clooneyho.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-15
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-15
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ