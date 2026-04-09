Plná chuť, která zvedá laťku. Kozel představuje novou dvanáctku.

Velkopopovický Kozel uvádí na trh svou novinku Kozel 12. Světlý ležák zaplnil regály už v březnu, produkt navíc doprovodí launchovací kampaň.
V televizním spotu kampaně se podle pivovaruvrací známá parta, na kterou je spoleh, a nebude chybět ani ikonický kozel. „Novinka Kozel 12 je výjimečná svou plnou chutí. Jsme rádi, že se nám na ni v kampani podařilo poukázat skrze jednoduchou metaforu. Věříme, že i díky modernějšímu zpracování a naší sehrané herecké partě kampaň doručí silný chuťový zážitek a zároveň podtrhne klíčové hodnoty naší značky skvělým způsobem,“ dodává Petr Klíma, senior brand manager Velkopopovického Kozla.
Laťku má zvedat kozlí dvanáctka také v digitálu, a to se speciálními kreativami, na sociálních sítích i v off-tradu. Plná chuť kozlí dvanáctky „dostala“ i influencera Stejka, ten podpoří komunikaci novinky v offline i online aktivaci. Na eventech má pomoct zvýšit povědomí o nové dvanáctce kapela Jelen, jejichž partnerem na letošním turné je právě Velkopopovický Kozel.
Real-time komunikace proběhne ve vybraných formátech v digitálu i OOH. 12 stupňů venku tak bude znamením pro všechny, že je čas ochutnat novinku Kozel 12. O kreativu se i letos postarala agentura Zaraguza, televizní spot vznikl v režii Pavla Soukupa ve spolupráci s Bistro Films.
Vizitka kampaně:
- Klient: Velkopopovický Kozel – Plzeňský Prazdroj
- Agentura: Zaraguza CZ
- Executive creative director: Roman Biath
- Creative team lead: Dajana Székelyová
- Art director: André Lavrador, Leandro Conceição
- Copy & Idea: Dajana Székelyová, Matej Svoboda, Michal Krhút
- Strategy director: David Červený
- Strategic planner: Lucia Urbaníková
- Account director: Kristína Rusyn
- Account manager: Nikola Lorenc
- Produkce: Bistro Films
- Režie: Pavel Soukup