Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Plná chuť, která zvedá laťku. Kozel představuje novou dvanáctku.

Velkopopovický Kozel uvádí na trh svou novinku Kozel 12. Světlý ležák zaplnil regály už v březnu, produkt navíc doprovodí launchovací kampaň.

V televizním spotu kampaně se podle pivovaruvrací známá parta, na kterou je spoleh, a nebude chybět ani ikonický kozel. „Novinka Kozel 12 je výjimečná svou plnou chutí. Jsme rádi, že se nám na ni v kampani podařilo poukázat skrze jednoduchou metaforu. Věříme, že i díky modernějšímu zpracování a naší sehrané herecké partě kampaň doručí silný chuťový zážitek a zároveň podtrhne klíčové hodnoty naší značky skvělým způsobem,“ dodává Petr Klíma, senior brand manager Velkopopovického Kozla.

Laťku má zvedat kozlí dvanáctka také v digitálu, a to se speciálními kreativami, na sociálních sítích i v off-tradu. Plná chuť kozlí dvanáctky „dostala“ i influencera Stejka, ten podpoří komunikaci novinky v offline i online aktivaci. Na eventech má pomoct zvýšit povědomí o nové dvanáctce kapela Jelen, jejichž partnerem na letošním turné je právě Velkopopovický Kozel.

Real-time komunikace proběhne ve vybraných formátech v digitálu i OOH. 12 stupňů venku tak bude znamením pro všechny, že je čas ochutnat novinku Kozel 12. O kreativu se i letos postarala agentura Zaraguza, televizní spot vznikl v režii Pavla Soukupa ve spolupráci s Bistro Films.

Vizitka kampaně:

  • Klient: Velkopopovický Kozel – Plzeňský Prazdroj
  • Agentura: Zaraguza CZ
  • Executive creative director: Roman Biath
  • Creative team lead: Dajana Székelyová
  • Art director: André Lavrador, Leandro Conceição
  • Copy & Idea: Dajana Székelyová, Matej Svoboda, Michal Krhút
  • Strategy director: David Červený
  • Strategic planner: Lucia Urbaníková
  • Account director: Kristína Rusyn
  • Account manager: Nikola Lorenc
  • Produkce: Bistro Films
  • Režie: Pavel Soukup
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-14
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-14
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

MAM Další zajímavé čtení

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ