Pilsner Urquell: The Original Beer Experience mění vizuální identitu

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience (PUX) představuje novou vizuální identitu, která má výrazněji vystihnout interaktivní a multisenzorický charakter expozice v marketingových kampaních i každodenní komunikaci značky. Novým kreativním konceptem tak otevírá další fázi posilování svého brandu.
Ústředním motivem nové vizuální identity je smyslové vnímání. V jednotlivých vizuálech se objevuje trojice návštěvníků, z nichž každý reprezentuje jeden smysl – sluch, zrak a hmat. Ke každému z nich je zároveň přiřazen odpovídající slogan: „Hear that taste“, „See that chill“ a „Feel that story“. Právě z těchto tří motivů vychází hlavní master vizuál, se kterým bude Pilsner Urquell: The Original Beer Experience v průběhu roku pracovat napříč OOH, digitálními kampaněmi i printem.
„Chtěli jsme vytvořit vizuál, který bude výraznější, současnější a lépe vystihne atmosféru samotného zážitku. Chceme jasně komunikovat, že v PUX návštěvníky nečeká jen prohlídka, ale moderní a zábavný zážitek pro mezinárodní publikum,“ říká Jakub Telenský, šéf marketingu Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Z pohledu marketingové komunikace přitom nejde jen o kosmetickou úpravu. Nový vizuální jazyk má značce pomoci lépe vystihnout to, co je pro samotnou expozici klíčové: propojení příběhu, emocí, interaktivity a fyzického prožitku. PUX se již od svého otevření profiluje jako atrakce, která návštěvníkům zprostředkovává příběh prvního zlatého ležáku prostřednictvím moderních audiovizuálních technologií, interaktivních prvků a degustace. Také oficiální komunikace projektu dlouhodobě zdůrazňuje, že tour zapojuje všechny lidské smysly.
Dominantním prvkem nové identity je také headline „The World’s Best Beer Tour“, který odkazuje na loňský úspěch projektu v soutěži World Travel Awards. PUX v ní nejprve uspěl na evropské úrovni a následně získal i světový titul. Právě tuto mezinárodní reputaci chce značka nově výrazněji promítnout také do své vizuální komunikace.
Nová identita má být oproti předchozí podobě odvážnější, barevnější a bližší současnému vizuálnímu jazyku cestovatelských a zážitkových brandů. Ambicí je posílit zapamatovatelnost značky, její atraktivitu pro zahraniční publikum i samotnou návštěvnost. PUX přitom cílí především na turisty ve věku 18 až 45 let, kteří tvoří přibližně 90 procent návštěvníků. Značka zároveň uvádí, že v roce 2025 přivítala o 30 procent více návštěvníku než v roce předchozím. Šlo o hosty z více něž 120 zemí světa, nejčastěji z Velké Británie, Německa, USA a Itálie.
„S uvedením nového vizuálu zároveň spouštíme rozsáhlou OOH kampaň v centru Prahy a na Letišti Václava Havla, která poběží od dubna do prosince 2026,“ doplňuje Jakub Telenský. „Chceme být více vidět v místech, kde se naše cílová skupina přirozeně pohybuje, a dál tak posilovat pozici PUX mezi prémiovými turistickými atrakcemi v Praze,“ dodává.
Na přípravě nové vizuální identity se podílela digitální marketingová agentura DFMG.