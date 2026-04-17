Pilsner Urquell: The Original Beer Experience mění vizuální identitu

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience (PUX) představuje novou vizuální identitu, která má výrazněji vystihnout interaktivní a multisenzorický charakter expozice v marketingových kampaních i každodenní komunikaci značky. Novým kreativním konceptem tak otevírá další fázi posilování svého brandu.

Ústředním motivem nové vizuální identity je smyslové vnímání. V jednotlivých vizuálech se objevuje trojice návštěvníků, z nichž každý reprezentuje jeden smysl – sluch, zrak a hmat. Ke každému z nich je zároveň přiřazen odpovídající slogan: „Hear that taste“, „See that chill“ a „Feel that story“. Právě z těchto tří motivů vychází hlavní master vizuál, se kterým bude Pilsner Urquell: The Original Beer Experience v průběhu roku pracovat napříč OOH, digitálními kampaněmi i printem.

„Chtěli jsme vytvořit vizuál, který bude výraznější, současnější a lépe vystihne atmosféru samotného zážitku. Chceme jasně komunikovat, že v PUX návštěvníky nečeká jen prohlídka, ale moderní a zábavný zážitek pro mezinárodní publikum,“ říká Jakub Telenský, šéf marketingu Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.

Z pohledu marketingové komunikace přitom nejde jen o kosmetickou úpravu. Nový vizuální jazyk má značce pomoci lépe vystihnout to, co je pro samotnou expozici klíčové: propojení příběhu, emocí, interaktivity a fyzického prožitku. PUX se již od svého otevření profiluje jako atrakce, která návštěvníkům zprostředkovává příběh prvního zlatého ležáku prostřednictvím moderních audiovizuálních technologií, interaktivních prvků a degustace. Také oficiální komunikace projektu dlouhodobě zdůrazňuje, že tour zapojuje všechny lidské smysly.

Dominantním prvkem nové identity je také headline „The World’s Best Beer Tour“, který odkazuje na loňský úspěch projektu v soutěži World Travel Awards. PUX v ní nejprve uspěl na evropské úrovni a následně získal i světový titul. Právě tuto mezinárodní reputaci chce značka nově výrazněji promítnout také do své vizuální komunikace.

Nová identita má být oproti předchozí podobě odvážnější, barevnější a bližší současnému vizuálnímu jazyku cestovatelských a zážitkových brandů. Ambicí je posílit zapamatovatelnost značky, její atraktivitu pro zahraniční publikum i samotnou návštěvnost. PUX přitom cílí především na turisty ve věku 18 až 45 let, kteří tvoří přibližně 90 procent návštěvníků. Značka zároveň uvádí, že v roce 2025 přivítala o 30 procent více návštěvníku než v roce předchozím. Šlo o hosty z více něž 120 zemí světa, nejčastěji z Velké Británie, Německa, USA a Itálie.

„S uvedením nového vizuálu zároveň spouštíme rozsáhlou OOH kampaň v centru Prahy a na Letišti Václava Havla, která poběží od dubna do prosince 2026,“ doplňuje Jakub Telenský. „Chceme být více vidět v místech, kde se naše cílová skupina přirozeně pohybuje, a dál tak posilovat pozici PUX mezi prémiovými turistickými atrakcemi v Praze,“ dodává.

Na přípravě nové vizuální identity se podílela digitální marketingová agentura DFMG.

Reklama
Reklama
Ipsos

Klára Blažková Alza
Komunita a lidé
CMO Alzy: Kdybychom se řídili jen daty, nikam bychom se neposunuli
Jiří Jón ČSOB
Komunita a lidé
Nová kapitola ČSOB: Chceme dlouhodobé vztahy, říká Jón
a blue background with lines and networks illustration
Online a social
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026

MAM Exkluzivně v časopise

Olša FOTO Jiri Turek
Komunita a lidé
Olša: Kalifornští Češi mají zájem o své kořeny
Apple Store at 5th Ave in Manhattan, New York City
Zadavatelé a značky
Apple: Anatomie značky, která naučila svět chtít víc
Ontario
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Miska zvítězila nad půllitrem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
