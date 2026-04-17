Od juniora k olympijskému králi. Metoděj Jílek vstupuje do elitní party Tipsportu

Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek, jedna z nejvýraznějších tváří nastupující sportovní generace, uzavřel partnerství se společností Tipsport. Spojení olympijského šampiona ze závodu na 10 kilometrů a silného hráče na trhu symbolizuje podporu individuální kariéry, ale také snahu přiblížit rychlobruslení širší veřejnosti – především mladé generaci.
Cesta Metoděje Jílka na vrchol nebyla žádnou zkratkou. Kombinace talentu, disciplíny a profesionálního přístupu ho vynesla až na nejvyšší stupeň při olympijských hrách. Růst krok za krokem s jasným cílem má být jedním z důvodů, proč si ho Tipsport vybral.
„Přestože je Metoděj jako zástupce nové generace českých sportovců teprve na startu své kariéry, už teď je olympijským vítězem. Líbí se nám jeho profesionalita. Uvědomuje si nutnost neustále na sobě pracovat ve všech směrech. Věříme, že jsme na startu velmi úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká vedoucí sponzoringu společnosti Tipsport Martin Ptáčník.
Partnerství ale není jen o výsledcích na ledě. Tipsport dlouhodobě podporuje výrazné osobnosti českého sportu jako jsou Ester Ledecká, David Pastrňák a další. A nově i nejlepšího tuzemského fotbalistu za rok 2025 Pavla Šulce. Spolupráce s Metodějem Jílkem je součástí širší strategie spojovat značku s autentickými příběhy, výkony a hodnotami, které přesahují samotný sport.
„Těší mě, že se společnost Tipsport rozhodla podpořit moji kariéru a zahrnout mě do výjimečné skupiny sportovců. Partnerství s tak silnou firmou poskytuje velký klid pro moji sportovní přípravu. Společně můžeme dosáhnout na další výjimečné výsledky,“ komentuje podpis smlouvy Metoděj Jílek.
Atraktivní obsah pro fanoušky i média
Součástí spolupráce bude také důraz na obsah a přiblížení zákulisí vrcholového sportu. Fanoušci se mohou těšit na autentické pohledy do přípravy i závodního života prostřednictvím YouTube kanálu a dalších digitálních platforem. Cílem je ukázat sport nejen jako výsledek na tabuli, ale jako každodenní proces plný detailů, emocí i tvrdé práce.
„Metoděje tenhle formát baví a je to pro něj přirozený způsob, jak sdílet, co dělá. Vlogy a obsah na digitálních platformách vnímáme jako nový směr, který umožňuje ukázat vrcholový sport z jiné perspektivy. I v tomto kontextu je Tipsport pro Metoděje silným partnerem, který mu vytváří prostor, aby mohl přidat další výrazné úspěchy,“ doplňuje Jan Koukal, CAO agentury Sportegy, která Jílka zastupuje.