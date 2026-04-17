Loupež světového menu: McDonald’s proměňuje food envy v hollywoodskou 360° kampaň

Co mají společného fanoušci McDonald’s napříč Evropou? Dlouhodobou posedlost tím, co se podává jinde ve světě. Sledují zahraniční menu, sdílejí novinky na sociálních sítích a ptají se, proč si tyhle ikonické produkty nemohou dát i doma. Právě tenhle silný insight globální „food envy“ se stal základem kampaně Loupež světového menu.
McDonald’s se rozhodl přání fanoušků nejen vyslyšet, ale přetavit ho v hravý a vizuálně výrazný příběh symbolické loupeže. Vybírá ty nejžádanější položky ze světových menu a „krade“ je pro lokální trhy. Česko patří mezi první země, kde se s touto limitovanou nabídkou zákazníci setkají, a zároveň mezi ty s nejširším produktovým mixem.
„Fanoušci McDonald’s dnes přesně vědí, co se jí jinde ve světě. Sledují zahraniční nabídky online, diskutují o nich a dlouhodobě si přáli takové chutě ochutnat i doma. My jsme insight vzali vážně a postavili na něm celou kampaň,“ říká Jan Diehel, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Z jednoduché myšlenky vznikla plnohodnotná 360° kampaň, která kombinuje televizi, digitál, sociální sítě, OOH, influence marketing i guerillové prvky. Vše je sjednocené výraznou vizuální identitou a jasným symbolem celé loupeže – žlutým kontejnerem.
Teasing, který nebylo možné přehlédnout
Ještě před oficiálním uvedením proběhla výrazná teasingová fáze, jejímž hlavním assetem byl právě ikonický žlutý kontejner. Pomocí CGI se objevil na nečekaných místech, například na trajektech plujících po Vltavě a Dunaji, na nákladních autech nebo zavěšený pod vrtulníkem.
Značka šla ale ještě dál. Miniatury kontejnerů byly prostřednictvím influencerů schovány po Praze a Bratislavě. Fanoušci, kteří je našli, získali degustační set všech produktů ze světového menu. Teasing tak nebyl jen vizuální, ale přímo vtahoval lidi do hry.
Evropská kampaň jako modulární puzzle
Loupež světového menu je panevropská kampaň, do níž se postupně zapojí dvanáct zemí. Místo klasického modelu „jedna globální reklama, lokální adaptace“ vznikl unikátní modulární systém exekuce.
Základem jsou vysoce produkční scény s parametry hollywoodského bijáku – od kanadských hor ve stylu Jamese Bonda až po dynamické sekvence z japonského Tokia. Scény mají fixní začátek a konec, ale flexibilní střed, do kterého si jednotlivé trhy vybírají konkrétní produkt podle své nabídky.
Česká verze tak například ukazuje „loupež“ Maple BBQ & Bacon McRoyal v kanadské divočině nebo McFlurry Popcorn v letecké sekvenci, zatímco jiné trhy pracují se stejnými scénami, ale s odlišnými produkty. Výsledkem je vizuálně identická, ale obsahově unikátní TVC pro každý trh.
„Z exekučního pohledu jde o mimořádně efektivní řešení. Umožňuje vytvořit lokálně relevantní spoty s prémiovým lookem, který by si samostatně žádný trh nemohl dovolit, a zároveň zachovat jednotný evropský storytelling,“ doplňuje Jan Diehel.
Česko mezi premianty kampaně
Součástí kampaně je také unikátní packaging, navržený speciálně pro jednotlivé produkty a graficky odkazující na zemi jejich původu. I tady se propisuje důraz na detail a „world tour“ charakter celé nabídky.
Český trh patří k těm s nejbohatší nabídkou a zároveň mezi první, kde se Loupež světového menu spouští. Kampaň pracuje s postupným dávkováním obsahu od teasingu přes odhalení jednotlivých produktů až po samotné uvedení limitované edice do restaurací.
Loupež světového menu sází na silný insight, výrazný symbol, precizní exekuci a energii. Místo složitých sdělení staví na jednoduchém, ale snadno škálovatelném příběhu, který funguje napříč kanály od televize přes digitál až po reakce fanoušků na sociálních sítích.
Limitovaná nabídka bude od 15. dubna po omezenou dobu dostupná ve všech restauracích McDonald’s v České republice.