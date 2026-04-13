Když spotřebiče vyprávějí příběhy: Mora přichází s nečekanou kampaní

Mora po oslavách 200. výročí vstupuje do nové etapy představením moderního komunikačního konceptu a jednotné vizuální identity, které bude dále rozvíjet na českém i slovenském trhu.
Tradiční česká značka tak navazuje na své dědictví a ukazuje, že je relevantní pro každého zákazníka, který má rád české značky. Zároveň spouští výraznou mediální kampaň s agenturou Publicis. Kreativní koncept kampaně „Rodinné dědictví“ připravila agentura Jinej Gang a realizaci kampaně zajistila produkční společnost AD Kolektiv pod vedením vynikající režisérky Alice Nellis. Kampaň boří zažité stereotypy v segmentu bílé techniky a ukazuje spotřebiče jako přirozenou součást každodenních životních příběhů.
Kreativní koncept aktuální kampaně rozvíjí příběh spotřebičů jako tichých svědků rodinných životů. Ústřední dějová linie se točí kolem dědictví po zesnulé Elišce Kuchařové a s jemným humorem ukazuje, že spotřebiče mohou nést i nečekané významy a vzpomínky přesahující jejich praktickou funkci. „Přicházíme s kampaní, která je v segmentu bílé techniky opravdu netradiční. Neukazujeme produkty jen jako funkční pomocníky, ale jako součást životních příběhů. Právě emoce a autenticita jsou dnes klíčové pro to, jak značku přiblížit lidem,“ říká Anna Vrbovcová, Brand Manager CZ/SK, Gorenje spol. s r. o.
Tento přístup reflektuje dlouhodobé směřování značky a její důraz na emoce, autenticitu a blízkost zákazníkům. „Nová kampaň je zároveň odrazem naší dlouhodobé strategie – budovat značku MORA jako hrdou českou značku a pevnou součást rodinného života napříč generacemi v dané cílové skupině. Velmi si vážíme spolupráce s kreativním i produkčním týmem, který dokázal tuto vizi přenést do silného a věříme, že i do zapamatovatelného příběhu. Současně musíme poděkovat za obsazení a skvělé herecké výkony,“ doplňuje Regina Netolická, Head of Marketing CZ/SK, Gorenje spol. s r. o.
Známé herecké tváře tvoří „rodinu Mora“
Kampaň stojí na rodinném příběhu a pracuje s výrazným hereckým obsazením, které vytváří uvěřitelnou „rodinu Mora“. V hlavních rolích se představují Lukáš Langmajer a Andrea Růžičková, které doplňují Karel Zima, Milada Vyhnálková, Kamil Švejda, Tereza Růžičková a Antonín Gaspar. Důležitou postavou je také fenka francouzského buldočka Rozárka, která dodává příběhu lehkost a nadhled. Volba hlavní herecké dvojice nebyla náhodná – reflektuje strategii značky pro český i slovenský trh, kde mají oba silnou diváckou odezvu.
Inovovaný komunikační koncept má aktuálně pod palcem agentura Jinej Gang, která převzala strategické řízení značky Mora a její kampaně společně s agenturou B&T. „Kreativní a kampaňovou komunikaci zastřešila agentura Jinej Gang, zatímco agentura B&T se ujala tvorby nového grafického a vizuálního konceptu značky, jehož cílem je posílit jednotnost a dlouhodobou rozpoznatelnost napříč všemi kanály. Tato spolupráce se stala základem dalšího rozvoje značky v následujících letech a těšíme se na její další vývoj a příběhy se značkou Mora,“ uvádí Regina Netolická.
Úspěšný milník jako odrazový můstek do další etapy
Nové partnerství navazuje na velmi silné období značky Mora, které v roce 2025 vyvrcholilo oslavením 200 let od jejího vzniku. Toto výročí potvrdilo stabilní pozici značky na trhu i její dlouhodobý význam pro zákazníky. V následujících letech se Mora zaměří na další rozvoj moderní komunikace, posilování relevance značky a oslovování nových generací spotřebitelů.
Spotřebiče značky Mora jsou dnes technologicky vyspělé, mají spousty moderních a praktických funkcí a odpovídají požadavkům současného zákazníka. Zároveň za sebou mají významný milník a vstupují do další etapy svého vývoje.
„Spolupráci s agenturami vnímáme jako příležitost dát značce nový drive a posunout její komunikaci dál. Věříme, že nová komunikační strategie a kreativní koncept nám umožní pracovat se značkou konzistentněji a srozumitelněji napříč kanály, a zároveň dále posilovat její vnímání i znalost u zákazníků,“ dodává Anna Vrbovcová.
Kampaň startuje 1. dubna 2026 napříč Českem i Slovenskem. V Česku je nasazena na stanicích TV Nova a Prima a doplní ji online kanály, sociální sítě a outdoorové formáty. Na Slovensku poběží v TV JOJ, online, na sociálních sítích i v outdooru.