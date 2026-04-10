Jižní Morava se rozhodla cílit na ženy. O spoty se postarala Doma produkce

Centrála cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM) zaměřila svou pozornost zejména na ženy. Kampaň s podtitulem Tuhle dovolenou řídím já se nově objevuje nejen na webu nebo sociálních sítích kraje, ale také v časopisech Marianne, Elle, na portále Modrý koník, na lince pražského metra, eventech určených dámám, partnerství s komunitou #HolkyzMarketingu nebo v novém dámském merchandisingu.

O seriál 10 spotů se pak postarala zlínská DOMA produkce. Ty budou k vidění v průběhu celého roku – a tematicky reagují na jednotlivé sezónní příležitosti.

„Kampaň má tři klíčové fáze. Tu první jsme odstartovali symbolicky na Mezinárodní den žen, kdy oslovujeme ženy v aktivním věku napříč celou republikou. Od Svátku matek se zaměříme více na aktivní odpočinek maminek, na podzim pak připomeneme fenomén dámských jízd, protože v tu dobu je na Moravě velký počet vinobraní a otevřených sklepů, který je mezi ženami mimořádně oblíbený,“ vysvětluje Martina Grůzová, ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy.

Jsme přesvědčeni, že v tom, co dokážeme nabídnout ženám – ať už sem zamíří v jakékoliv roli – jsme v rámci České republiky jedinečnou destinací. Máme nejvyšší počet slunečných dní, pohodovou atmosféru, kvalitní gastronomii, která snese srovnání se světem, skvělé víno i architekturu, plno kulturních akcí a třeba krásná designová ubytování,“ dodává.

O realizaci spotů s influencery Andreou Bezděkovou a Sebastianem se postarala zlínská produkce DOMA. „Už od začátku jsme věděli, že nechceme žádné klišé v podobě zapadajícího slunce nad vinohrady nebo již mnohokrát viděných dronových záběrů slavných památek. Rozhodli jsme se pro instagramovou formu autentických skečů, které se z drtivé většiny odehrávají v autě. I díky tomu jsme byli schopni kompletní sérii natočit během jediného – mimořádně intenzivního a náročného dne,“ říká Dominik Zbořil, zakladatel DOMA produkce.

Kromě hlavního spotu kampaň obsáhne i podcasty s významnými ženami regionu a speciální obsah pro sociální sítě, který bude postupně odhalován během klíčových milníků sezóny – od Dne matek až po podzimní vinobraní.

