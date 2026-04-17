Image Nation získává správu sociálních sítí Cinema City v Česku

Agentura Image Nation uspěla ve výběrovém řízení na správu sociálních sítí pro česká multikina Cinema City. Přebírá tak kompletní strategickou, kreativní i produkční odpovědnost za obsah sociálních sítí, včetně správy reklamních kampaní a videoprodukce. Ve spolupráci tak střídá dosavadní agenturu LCG.
Nové partnerství zahrnuje i vytvoření aktualizované obsahové a vizuální koncepce, která reaguje na proměny filmového trhu. Vedle dominance VOD služeb totiž roste i zájem o menší, artová kina. Image Nation se proto ve svém návrhu zaměřila na posílení vnímání multikin jako technologicky vyspělého místa pro silný filmový zážitek a zároveň na budování pravidelného návyku chodit do kina. Komunikace stojí na myšlence „nevšedního zážitku v běžném dni“, tedy snaze ukázat návštěvu kina jako přirozenou, ale zároveň výjimečnou součást každodenního života. S tím souvisí i zavádění nových formátů pro sociální sítě.
„Sociální sítě jsou pro nás klíčovým místem pro kontakt s diváky, a proto na jejich kvalitu klademe z pozice lídra trhu vysoké nároky. V Image Nation jsme našli partnera, který dokáže naše unikátní technologie propojit s emocemi, které ke sledování filmů patří. Jejich přístup se přesně potkává s naší vizí – chceme lidem připomínat, že zážitek z velkého plátna je jedinečný a v Cinema City si ho mohou dopřát kdykoliv. Od nové spolupráce si slibujeme modernější vizuální styl a obsah, který bude naše fanoušky bavit a dál upevňovat jejich vztah k návštěvě kina,“ uvedla marketingová manažerka Cinema City Lenka Al-Rihani.
Image Nation působí na trhu sedm let a zaměřuje se na kreativní i strategický marketing, tvorbu obsahu pro sociální sítě a online prostředí a také na výkonnostní kampaně. Kromě korporátních klientů a e-commerce projektů spolupracuje i s partnery z oblasti kultury a umění.
„Výhra v tendru je pro celý tým Image Nation skvělou zprávou. Filmy a kino milujeme – a právě proto je pro nás správa sociálních sítí Cinema City přirozeným rozšířením dlouhodobé spolupráce. Přicházíme s novými obsahovými linkami i vizuálním směrem, které postupně testujeme a rozvíjíme. Naším cílem je posílit společenský i emoční rozměr filmových premiér a přetavit ho do každodenní komunikace,“ říká Filip Čermák, majitel a ředitel Image Nation.