Dentsu a MOL Group prodlužují strategické partnerství až do roku 2028

Agenturní síť Dentsu oznamuje oficiální prodloužení spolupráce s energetickou skupinou MOL Group. Na základě úspěšných výsledků a vzájemné důvěry byl kontrakt z roku 2024 prodloužen o další dva roky pro všechny klíčové trhy v regionu střední a východní Evropy.
Prodloužení spolupráce zajišťuje kontinuitu mediálních a strategických služeb pro značku MOL až do 31. května 2028. Spolupráce zahrnuje komplexní portfolio aktivit na trzích v Česku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Polsku a v dalších zemích regionu.
„Prodloužení kontraktu s MOL Group je pro nás potvrzením, že Dentsu je pro lídry trhu stabilním a inovativním partnerem. Naším cílem pro nadcházející období je i nadále dodávat efektivní mediální řešení, která podpoří ambiciózní cíle skupiny MOL v dynamicky se měnícím energetickém prostředí,“ uvádí Pavel Bílek, Client Management & Brand Lead v Dentsu Czech Republic.
Klíčovým faktorem pro prodloužení partnerství byla vysoká kvalita dosavadní práce lokálních týmů a schopnost Dentsu harmonizovat strategický přístup napříč celým regionem při zachování lokální relevance s kampaněmi opírajícími se o využití CGI, weather ads nebo podpory talentové soutěže MOL Talent.