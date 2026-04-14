CzechTourism spouští globální kampaň Feel free

Navázat na úspěšný rok a posunout vnímání Česka na světových trzích ještě dál. To je cíl nové globální kampaně „Feel free“, kterou právě spustila Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Nová strategie staví na jedinečné atmosféře, autenticitě a svobodě volby, jež Česko návštěvníkům nabízí. Zároveň posouvá komunikaci od samotných památek více k pocitu, který si mají návštěvníci z Česka odvézt. Originální vizuály a kreativní pojetí připravila pro CzechTourism agentura McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.
Kampaň Feel free představuje Česko jako destinaci, kde si každý může svůj zážitek poskládat podle sebe – od návštěvy památek přes aktivní dovolenou v přírodě až po gastronomii a lázeňství. Staví na čtyřech klíčových pilířích: bohatém kulturním dědictví, snadné dostupnosti, nadčasové kvalitě tuzemského mistrovského odvětví, jako je například sklářství, a všudypřítomné pohodě.
„Naším cílem je ukázat světu Česko jako ideální místo pro dovolenou – místo, kde si každý najde to své, ať už hledá odpočinek, zážitky nebo třeba trochu dobrodružství. Zároveň chceme návštěvníky inspirovat k objevování i méně známých míst napříč regiony a ukázat, že právě pestrost nabídky dělá z Česka atraktivní destinaci pro každého. Máme všechno, snad kromě moře. Naší silou je právě dostupnost, kombinovatelnost a to, že tu nejsou žádné extrémy – země působí klidně, bezpečně a přirozeně,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
„Typickou konkurenční výhodou Česka je možnost snadno kombinovat zážitky na relativně malém území. Během jednoho dne můžete zvládnout výlet do přírody, návštěvu památky, skvělý oběd i večerní relaxaci třeba v lázních. Právě tahle kombinace dělá z Česka výjimečné místo, kam se lidé rádi vracejí,“ dodává.
Feel free – svoboda zažít Česko po svém
Ústředním motivem nové kampaně je koncept Feel free, který vystihuje genius loci Česka. Stojí na principu svobodné volby. Návštěvníci si sami vybírají, jak chtějí Česko poznat, ať už prostřednictvím kultury, přírody, gastronomie nebo odpočinku.
Kreativní koncept vizuálně pracuje s principem „scrollovacího menu“, které symbolizuje širokou škálu zážitků i emocí, jež lze v Česku zažít. Tento přístup plánuje agentura CzechTourism využívat dlouhodobě jako jednotící prvek komunikace značky společně s novým sloganem Feel free.
Zásadní změnou je také nové pojetí strategie. Místo dosavadního zaměření na jednotlivá témata přechází agentura CzechTourism k dlouhodobému zastřešujícímu konceptu, který propojuje klíčové pilíře nabídky do jednoho „deštníku“. Ten pak umožňuje flexibilně pracovat s jednotlivými tématy podle konkrétního trhu i cílové skupiny. Kampaň zároveň reaguje na rostoucí konkurenci evropských destinací a potřebu jasně definovat značku Česko nejen jako soubor míst, ale jako celkový zážitek a atmosféru. Její součástí jsou kromě videospotů také bannery napříč online prostředím.
Čtyři pilíře a hlavní témata, na která kampaň láká
Kampaň vychází ze čtyř hlavních hodnot značky #VisitCzechia: kulturního dědictví, dostupnosti, nadčasové kvality a pohody a rozpracovává je do konkrétních produktových témat pro rok 2026.
Důraz klade na kulturu a architekturu, které představují mimořádnou koncentraci historických památek i moderní tvorby, na aktivní dovolenou v dobře dostupné přírodě pro pěší i cykloturistiku, na gastronomii propojující tradici s moderním přístupem a na lázeňství jako unikátní evropské dědictví. Významnou roli hrají také autentické zážitky a tradiční řemesla, přičemž gastronomie se nově dostává do popředí jako silný motiv pro cestování, který přirozeně propojuje regiony, zážitky i delší pobyty návštěvníků.
Kde a jak kampaň osloví zahraniční návštěvníky
Globální kampaň bude mít několik vrstev. „Tento přístup nám umožní efektivně segmentovat nabídku a reflektovat potřeby zdrojových trhů. Image část se zaměří především na vzdálenější trhy, kde je znalost naší destinace nižší a potřebujeme se pevně a jasně zapsat do povědomí cestovatelů, a odpovídá tak na otázku „Proč navštívit Česko?“, zatímco na bližších trzích ji doplní cílené produktové kampaně, které mají motivovat k opakované návštěvě nebo delšímu pobytu,“ vysvětluje ředitelka Odboru marketingu a zahraničních zastoupení Jana Štumpová Konicarová.
Image kampaň poběží od dubna do července 2026 v USA, ve Velké Británii, v Itálii, ve Španělsku, Francii a v Nizozemsku s rozpočtem 17,5 milionu korun. Novinkou je rozšíření marketingového mixu o další formáty, které se objeví na VOD kanálech, tedy reklamy ve streamovacích platformách, na italském trhu.
Kampaň zároveň využívá soudobé digitální formáty a pracuje s obsahem různých délek – od hlavních 30sekundových spotů přes kratší tematické verze až po krátké formáty pro opětovné oslovení lidí, kteří už o návštěvě Česka uvažovali. Ty doplňují digitální bannery, které pomáhají oslovit návštěvníky v různých fázích jejich rozhodování. Součástí dlouhodobější strategie budou i konverzní kampaně zaměřené na konkrétní rezervace a výkonnostní online kampaně ve vyhledávačích a na internetu.
Nová strategie CzechTourism reflektuje aktuální trendy v cestovním ruchu, kterými jsou důraz na kvalitu zážitku, udržitelnost a rozprostření turistického ruchu mimo hlavní centra. Kampaň Feel free má proto ambici nejen zvýšit počet návštěvníků, ale také podpořit jejich delší pobyty a motivovat je k objevování méně známých regionů napříč celým Českem. Cílem je přilákat návštěvníky, kteří chtějí objevovat, zažívat a v destinaci trávit více času, nikoli jen rychle „sbírat“ hlavní památky.